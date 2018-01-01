Очень странные дела творятся в Волгограде с бывшим ГКУ СО «Кировский центр социальной помощи для лиц без определённого места жительства и занятий». Это учреждение на сайте областной администрации до сих пор представляется функционирующим, хотя прошло долгую процедуру ликвидации. Причины ликвидации ГКУ туманны. В КСП Волгоградской области и правоохранительных органах ИА «Высота 102» сообщили, что никаких проверок в отношении учреждения в последние годы не проводилось, поэтому предположения о вскрытых хищениях или других нарушениях отпадают. Так или иначе - 16 марта 2018 года ликвидация социальной организации была завершена окончательно.













В настоящее время функции ГКУ СО, директором которого был Олег Шарашкин, выполняет АНО «Милосердие». Единственным учредителем этой организации является все тот же Олег Шарашкин, а директором Ярослав Олегович Шарашкин. Директором АНО «Милосердие» был и сам Олег Шарашкин - от его имени в начале 2016 года было написано заявление в региональный комитет социальной защиты населения на имя председателя Зины Мержоевой о включении частной некоммерческой организации в реестр поставщиков социальных услуг. На официальном сайте областной администрации указано, что предоставление социальных услуг АНО «Милосердие» оказывается «в полустационарной форме социального обслуживания лицам без определенного места жительства и занятий в условиях ночного пребывания». Однако по информации из открытых источников, в 2017 году АНО «Милосердие» получило не только заказ на сумму 4 172 556,80 руб. за предоставление бездомным гражданам в течение 6 месяцев 2018 года услуг ночного пребывания. Комитет социальной защиты населения Волгоградской области успешно завершил еще одну закупку на сумму 9 050 000,00 рублей по лоту «Оказание социальных услуг в полустационарной форме социального обслуживания лицам без определенного места жительства и занятий при круглосуточном пребывании получателя социальных услуг в 2018 году». Эти деньги АНО «Милосердие» должно благополучно потратить также за полгода - с 01.01.2018 по 30.06.2018. А если сложить суммы двух полугодий, то получится, что в 2018 году АНО «Милосердие» получит из бюджета Волгоградской области более 26 миллионов рублей на содержание бездомных. Общественники, по мере возможностей следящие за работой учреждения в Кировском районе (вход на территорию строго воспрещен) недоумевают, куда тратятся такие деньги? АНО «Милосердие» - это, по сути, ночлежка, работающая без особого размаха. Два частных дома с помещениями для приема пищи, санузлом и кроватями в два яруса. Персонала там 5 человек, койко-мест - всего 50.













Что касается проверок заведения, то единственная открытая информация на этот счет датируется 2016 годом - на сайте областного комитета соцзащиты населения можно найти документ, согласно которому с момента регистрации АНО «Милосердие» проверки контрольно-надзорных органов не проводились. В редакцию ИА «Высота 102» поступали сведения от активистов общественных организаций, которые общались с постояльцами центра в Кировском районе. Люди жалуются на отсутствие розеток и холодную еду, которую негде подогреть. Со слов общественников, в центре не озаботились и установкой бесплатного телефона, чтобы бездомные могли начать искать работу или попытаться связаться с родственниками. «Поскольку из бюджета оплачиваются фактические человеко-дни, можно предположить, что АНО «Милосердие» просто не выгодно давать людям возможность выбираться из затруднительной ситуации. Чем дольше человек пробудет на содержании, тем лучше», - считают общественники.

В соответствии с законом о СМИ ИА «Высота 102» подготовило официальный запрос в комитет социальной защиты населения Волгоградской области с просьбой предоставить информацию об истинных причинах ликвидации ГКУ СО «Кировский центр социальной помощи для лиц без определённого места жительства и занятий», а также ответить на вопросы о целесообразности такого щедрого финансирования АНО «Милосердие», деятельность которой, судя по всему, не контролируется органами власти.



