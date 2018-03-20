На трассе Астрахань – Волгоград произошло шесть аварий за минувшие сутки. Как сообщили ИА «Астрахань 24» в областной спасательно-пожарной службе, ДТП произошли практически на одном и том же участке дороги. Причиной возникновения аварий стали сильный ветер и гололед.

Так, на 201-м км трассы Волгоград – Астрахань в Ахтубинском районе порывами ветра на обочину снесло "КамАЗ" с прицепом, перевозивший зерно. На 197-м км данной трассы порывами ветра снесло на обочину автомобиль Mercedes с полуприцепом. Водитель перевозил химикаты. На 203-м км порывами ветра снесло на обочину автомобиль "Iveco" с полуприцепом. Водитель также перевозил химикаты. «Во всех трех случаях водители не пострадали. Спасатели оказали всю необходимую техническую помощь», – отметили в «Волгоспасе».

Накануне на этом же участке дороги перевернулась "Toyota Сamry" и произошло лобовое столкновение между микроавтобусом "Ford Transit" и "Mitsubishi". В двух авариях пострадали четыре человека. Еще одна иномарка "Chevrolet Aveo" под управлением 32-летнего водителя перевернулась в Харабалинском районе. Никто не пострадал.



