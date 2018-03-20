Эксперты FIFA и Оргкомитета «Россия-2018» едут в Волгоград с проверкой стадиона к ЧМ-2018









Эксперты FIFA и Оргкомитета «Россия-2018» посетят стадион ЧМ-2018 в Волгограде 25 марта. Как сообщили ИА «Высота 102» в оргкомитете «Россия-2018», в состав совместной группы входят эксперты в области проектирования стадионов, подготовки и проведения соревнований, безопасности, транспорта, логистики, сервисов гостеприимства, телевещания, обеспечения работы СМИ, работы персонала, реализации маркетинговой и билетной программ.













Делегацию возглавляют генеральный директор Оргкомитета «Россия-2018» Алексей Сорокин и директор департамента FIFA по проведению соревнований и мероприятий Колин Смит. Основная цель визита – обсуждение операционной деятельности стадионов во время ЧМ-2018.

С 20 по 26 марта делегация посетит также «Екатеринбург Арену», «Самара Арену», «Мордовия Арену» в Саранске, «Стадион Нижний Новгород» и «Стадион Калининград». На первом этапе - с 30 января по 1 февраля - специалисты проинспектировали «Стадион Санкт-Петербург», «Стадион Лужники» и «Стадион Спартак» в Москве, на втором – с 1 по 3 февраля – «Стадион Фишт» в Сочи, «Ростов Арену» и «Казань Арену».



