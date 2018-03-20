Сегодня в рамках проверки были подняты по тревоге подразделения оперативного реагирования соединения Южного военного округа (ЮВО), дислоцированного в Волгоградской области. Об этом ИА "Высота 102" сообщили в пресс-службе Южного военного округа. В учебном мероприятии, был блокирован условный противник при попытке проникновения на территорию военного городка с целью захвата парка боевых машин. Для усиления группы оперативного реагирования к проверке были привлечены боевые машины пехоты БМП-3, экипажи которых создали дымовую завесу и поддержали огнем из крупнокалиберных пулеметов для перегруппировки военнослужащих. Личный состав из стрелкового оружия подавил огневые точки условного противника в захваченных районах. В ходе учения военные медики, оперативно оказали первую медицинскую помощь военнослужащим, получившим условные ранения.

Отмечается, что подразделения оперативного реагирования, успешно справились с поставленными задачами, продемонстрировав оперативность и слаженность в ходе действий по предназначению. В мероприятиях проверки было задействовано около 50 военнослужащих и 5 единиц боевой техники.



