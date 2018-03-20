Жителя Волгограда отправили в колонию за фиктивную прописку 28 иностранцев

К 1 году и 7 месяцам лишения свободы в колонии общего режима приговорен житель Волгограда Вугар Джафаров за фиктивную постановку на учет иностранных граждан. Как сообщила ИА "Высота 102" старший помощник прокурора региона Оксана Черединина, его сообщник - Гагик Тамазян получил наказание в виде штрафа в размере 100 тысяч рублей. Апелляционная инстанция оставила приговор без изменения. Установлено, что в сентябре - ноябре 2016 года Джафаров и Тамазян, имея в распоряжении паспортные данные своих знакомых, осуществляли фиктивную постановку на учет иностранных граждан. Для этого сообщники подготавливали и предоставляли через почту в отдел полиции по вопросам миграции уведомления о прибытии иностранных граждан в РФ для постановки их на учет по шести адресам. При этом собственники жилья не были в курсе регистрации в их квартирах иностранцев. Таким способом было незаконно поставлено на учет 28 граждан из республик Азербайджан, Таджикистан и Узбекистан.

Расследование уголовного дела проводилось УФСБ России по Волгоградской области.



