В Волгограде назначена дата суда по делу о зверском убийстве двух волжанок









Обвиняемому в убийстве двух волжанок Александру Масленникову на полгода продлили арест и назначили дату первого судебного заседания, сообщает с судебного слушания корреспондент ИА «Высота 102». Рассмотрение уголовного дела в суде начнется 2 апреля.













Сегодня Масленникова доставили в областной суд на предварительное судебное заседание. Его провели по коридору в наручниках, а затем поместили за решетку. На суд пришли четверо близких убитой волжанки Ольги Шапошниковой. Ее гражданский муж Артем в беседе с журналистами заявил, что будет просить о самом суровом наказании для убийцы - пожизненном лишении свободы. Артем планирует ходить на все заседания.

Напомним, зверское убийство двух девушек 28 и 29 лет было совершено в Волжском 13 октября прошлого года. Масленников познакомился с Ольгой Шапошниковой и Дарьей Лабутиной в караоке-клубе, а после отправился с ними на съемную квартиру. Между мужчиной и одной из девушек вспыхнула ссора и он зарезал ее ножом, а после убил и вторую гостью. Тела своих жертв Масленников расчленил и закопал в лесополосе города Волжский.

Обвиняемый ранее судим за изнасилование и разбой. После совершения преступления мужчина успел скрыться в Москве. 26 октября правоохранители его задержали и этапировали в Волжский. На допросе он сознался в содеянном, а позже показал и место, где спрятал тела жертв.



