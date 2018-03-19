ВТБ в 2017 году предоставил порядка 55 млрд рублей льготных кредитов малому и среднему бизнесу

За 2017 год в рамках реализации действующих программ государственной поддержки малого и среднего бизнеса банк ВТБ заключил кредитных соглашений на общую сумму более 75 млрд рублей, из них в отчетном году уже было выдано порядка 55 млрд рублей.

Как сообщили ИА «Высота 102» в пресс-службе банка, в прошедшем году банк участвовал в 5 программах господдержки предприятий малого и среднего бизнеса. Больше половины всех выданных средств за 2017 год пришлось на программу, реализуемую совместно с министерством сельского хозяйства РФ. Предприятия агропромышленного комплекса получили в рамках данной программы льготное финансирование с предельной процентной ставкой 5% годовых в размере более 32 млрд рублей, а общее количество кредитных соглашений составило 450.

Более 7 млрд рублей было направлено банком на поддержку предприятий по запущенной в середине 2017 года совместной с Минэкономразвития программе льготного финансирования - «Программе 674». С момента запуска ВТБ заключил по ней 94 кредитных соглашения на общую сумму более 10 млрд рублей. Программа является дополнительным механизмом к «Программе стимулирования кредитования субъектов малого и среднего предпринимательства» Корпорации МСП и ориентирована преимущественно на реализацию инвестиционных проектов. Льготная ставка была установлена не выше 9,6% для субъектов среднего предпринимательства и 10,6% для субъектов малого предпринимательства.

Заместитель Президента - Председателя Правления банка ВТБ Денис Бортников отметил: «Мы видим большой потенциал экономического роста в сегментах малого и среднего бизнеса, поэтому активно работаем со всеми программами государственной поддержки, понимая важность и необходимость предоставления предприятиям доступных ресурсов и упрощения механизмов получения субсидий. В начале этого года мы присоединились к еще одной программе льготного финансирования, утвержденной Постановлением Правительства Российской Федерации №1706 от 30.12.2017 г., – «Программе 1706». Воспользоваться ею могут компании самых различных отраслей - сельского хозяйства, строительства, транспорта, обрабатывающего производства, туризма, здравоохранения и др. Уверен, что благодаря такой значительной поддержке малый и средний бизнес России сможет продолжить реализацию значимых проектов, в том числе для развития отраслей хозяйства и роста экономики в регионах».



