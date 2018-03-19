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Экономика
 20.03.2018 05:03

ВТБ в 2017 году предоставил порядка 55 млрд рублей льготных кредитов малому и среднему бизнесу

За 2017 год в рамках реализации действующих программ государственной поддержки малого и среднего бизнеса банк ВТБ заключил кредитных соглашений на общую сумму более 75 млрд рублей, из них в отчетном году уже было выдано порядка 55 млрд рублей.
Как сообщили ИА «Высота 102» в пресс-службе банка, в прошедшем году банк участвовал в 5 программах господдержки предприятий малого и среднего бизнеса. Больше половины всех выданных средств за 2017 год пришлось на программу, реализуемую совместно с министерством сельского хозяйства РФ. Предприятия агропромышленного комплекса получили в рамках данной программы льготное финансирование с предельной процентной ставкой 5% годовых в размере более 32 млрд рублей, а общее количество кредитных соглашений составило 450.
Более 7 млрд рублей было направлено банком на поддержку предприятий по запущенной в середине 2017 года совместной с Минэкономразвития программе льготного финансирования - «Программе 674». С момента запуска ВТБ заключил по ней 94 кредитных соглашения на общую сумму более 10 млрд рублей. Программа является дополнительным механизмом к «Программе стимулирования кредитования субъектов малого и среднего предпринимательства» Корпорации МСП и ориентирована преимущественно на реализацию  инвестиционных проектов. Льготная ставка была установлена не выше 9,6% для субъектов среднего предпринимательства и 10,6% для субъектов малого предпринимательства.
Заместитель Президента  - Председателя Правления банка ВТБ Денис Бортников отметил: «Мы видим большой потенциал экономического роста в сегментах малого и среднего бизнеса, поэтому активно работаем со всеми программами государственной поддержки, понимая важность и необходимость предоставления предприятиям доступных ресурсов и упрощения механизмов получения субсидий. В начале этого года мы присоединились к еще одной программе льготного финансирования, утвержденной  Постановлением  Правительства Российской Федерации №1706 от 30.12.2017 г., – «Программе 1706». Воспользоваться ею могут компании самых различных отраслей - сельского хозяйства, строительства, транспорта, обрабатывающего производства, туризма, здравоохранения и др. Уверен, что благодаря такой значительной поддержке малый и средний бизнес России сможет продолжить реализацию значимых проектов, в том числе для развития отраслей хозяйства и роста экономики в регионах».

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Выборы 19.03.2018 12:59

Закон Волгоградской области: итоги референдума обязательны к исполнению Решение, принятое на областном референдуме, является обязательным и не нуждается в дополнительном утверждении. Так гласит статья 52 закона Волгоградской области об областном референдуме, сообщает ИА «Высота 102». Напомним, подсчет голосов по итогам прошедшего дня голосования в регионе завершен, по последним данным обработано 100% итоговых протоколов.  Легитимны ли итоги референдума? В соответствии с областным законом  референдум признается состоявшимся, если в нем приняли участие более половины избирателей субъекта страны. Участие в опросе на тему перевода стрелок часов в Волгоградской области приняли 66,38% избирателей региона.  Сколько требуется голосов для принятия решения по референдуму? ...
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Общество 19.03.2018 11:52

Волгоградские военные кинологи отрабатывают со своими питомцами команды по отказу от пищи, поиску посторонних людей и лишних вещей, а также учат их сохранять спокойствие при стрельбе и взрывах. Как сообщили ИА “Высота 102” в пресс-службе Южного военного округа, так специалисты готовят своих четвероногих напарников к окружному этапу конкурса “Верный друг”. Состязание состоится в Карачаево-Черкессии уже в мае. А лучшие специалисты страны примут участие в международном военном турнире “АРМИ-2018”. Обучение четвероногих солдат проходит в специально оборудованном кинологическом городке, находящемся в поселке имени Максима Горького. Там собак обучают проходить 300-метровую полосу препятствий, преодолевать лестницы, барьеры, заборы, окопы и проползать под низко натянутой...
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