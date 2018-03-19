Результаты голосования на избирательном участке № 611, что в Красноармейском районе Волгограда, признаны недействительными. Такое решение, как сообщает ИА "Высота 102", несколько минут назад на своем заседании приняла избирательная комиссия Волгоградской области. Основанием для аннулирования итогов стала проверка, которая была инициирована самим облизбиркомом в связи с видеозаписью с вышеуказанного избирательного участка. В частности, контрольная видеозапись зафиксировала признаки нарушения избирательного законодательства и законодательства о референдуме в форме вмешательства в избирательный процесс.

В связи с этим, а также ввиду явных признаков демонстративно-провокационных действий и в целях обеспечения достоверности итогов волеизъявления в регионе, члены избирательной комиссии Волгоградской области единогласно приняли постановление об аннулировании итогов голосования на избирательном участке № 611.