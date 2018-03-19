На сцене Волгоградского НЭТа воспитанники школьных театральных студий показали свое мастерство







Сегодня в Волгоградском НЭТе состоялся финал Тринадцатого открытого областного конкурса-фестиваля детских театральных коллективов. Об этом ИА «Высота 102» сообщили в театре. Творческий проект под эгидой Нового экспериментального театра, призванный популяризировать классику русской литературы среди подрастающего поколения, реализуется ежегодно, начиная с 2006 года. В этом году конкурс приурочили к 200-летию со дня рождения Ивана Тургенева.





Свои работы на заданную тему подготовили школьные театральные коллективы из образовательных учреждений Волгограда и области. Всего на суд жюри было представлено 40 постановок, лучшие из которых удостоились наград. Первое место на конкурсе завоевала театральная студия ЧОУ СШ «Бизнес-гимназия». Художественный руководитель студии Елена Хмурина рассказала информагентству о том, что для конкурса ее ребята подготовили трогательную лиричную композицию по документальным письмам Тургенева к своей возлюбленной Полине Виардо.

В состав жюри конкурса входят заслуженный артист России Сергей Симушин, народная артистка России Алла Забелина, лауреат Государственной премии Волгоградской области Виталий Мелешников.



