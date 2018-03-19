В Волгограде с третьей попытки попытаются отправить теплоход к острову Сарпинский

Жители Приморского сельского поселения Калачевского района Волгоградской области оказались отрезанными от внешнего мира из-за прекращения транспортного сообщения с райцентром. Как рассказали ИА «Высота 102» жители, перестала функционировать маршрутка «Приморский-Калач-на-Дону», которая заходила в три хутора – Приморский, Тихоновка и Колпачки. Большая часть населения хуторов – это пенсионеры, которые лишились возможности ездить в райцентр в "Сбербанк", в больницу и магазины. До трассы, где курсирует другой транспорт, от хуторов – километров восемь, еще четыре – до железнодорожной станции. Пенсионеры такое расстояние одолеть не в состоянии. «В дореволюционные времена хотя бы подводы лошадиные были, а сейчас у нас ни того, ни другого», - сетуют...

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