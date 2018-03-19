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Общество
 19.03.2018 17:04(Обновлено: 19.03.2018 17:09)

Волжские обманутые дольщики выигрывают миллионные иски у страховщиков


ООО  «Проминстрах» по иску дольщиков «АхтубаСитиПарка» - недостроенного жилого комплекса в Волжском Волгоградской области - должно  будет выплатить сумму страхового возмещения и штраф за отказ за несоблюдение в добровольном порядке удовлетворения требований потребителя. Как сообщает ИА «Высота 102» со ссылкой на инспекцию госстройнадзора по Волгоградской области, в связи с наступлением страхового случая - признанием ООО «АхтубаСитиПарк» несостоятельным (банкротом) и открытием конкурсного производства, дольщики, имеющие полисы страхования страховой компании ООО «РИНКО», обратились в ООО «ПРОМИНСТРАХ» с заявлением о наступлении страхового случая и получении страхового возмещения.
Однако  страховая компания отказала заявителям в выплате страхового возмещения по причине представления выписки из реестра требований о передаче жилых помещений вместо выписки из реестра требований кредиторов.
Считая данный отказ незаконным, инспекция рекомендовала участникам долевого строительства обратиться в суд за защитой нарушенного права. Выступая в деле в качестве третьего лица, инспекция поддержала заявленные исковые требования, обосновав право участников долевого строительства на получение страхового возмещения.
Волжский городской суд встал на сторону обманутых дольщиков, взыскав с ООО «ПРОМИНСТРАХ» сумму страхового возмещения и штраф за несоблюдение в добровольном порядке удовлетворения требований потребителя.
На днях Волгоградский областной суд рассмотрел жалобу страховой компании на вынесенное решение суда первой инстанции, оставив его без изменения, а жалобу ООО «ПРОМИНСТРАХ» без удовлетворения. С указанной даты решение суда вступило в законную силу.
Между тем, в Волжский городской суд поданы десятки исков от дольщиков так и не сданного жилого комплекса к ООО «ПРОМИНСТРАХ». По некоторым уже вынесены решения, которые страховщики в настоящий момент обжалуют. Так, обманутые дольщики  должны получить крупные страховые выплаты – от 800 тысяч до 1,1 миллиона рублей. Кроме того, в некоторых случаях суд взыскивал и серьезный штраф с компании – около 400 тысяч рублей. Правда, пока о реальных денежных выплатах речи не идет, и сколько понадобится времени для того, чтобы с обманутыми дольщиками расплатились – неизвестно. 

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19 марта 16:23
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Точка подсчета: в Волгоградской области объявили об окончательных результатах выборовКомментарии145
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Шикарный подарок волгоградцам: в день выборов общественный транспорт будет ходить бесплатноКомментарии43
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После двух побед "Ротор-Волгоград" постигла неудача в матче с "Балтикой" 0:1
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