Волжские обманутые дольщики выигрывают миллионные иски у страховщиков





ООО «Проминстрах» по иску дольщиков «АхтубаСитиПарка» - недостроенного жилого комплекса в Волжском Волгоградской области - должно будет выплатить сумму страхового возмещения и штраф за отказ за несоблюдение в добровольном порядке удовлетворения требований потребителя. Как сообщает ИА «Высота 102» со ссылкой на инспекцию госстройнадзора по Волгоградской области, в связи с наступлением страхового случая - признанием ООО «АхтубаСитиПарк» несостоятельным (банкротом) и открытием конкурсного производства, дольщики, имеющие полисы страхования страховой компании ООО «РИНКО», обратились в ООО «ПРОМИНСТРАХ» с заявлением о наступлении страхового случая и получении страхового возмещения.

Однако страховая компания отказала заявителям в выплате страхового возмещения по причине представления выписки из реестра требований о передаче жилых помещений вместо выписки из реестра требований кредиторов.

Считая данный отказ незаконным, инспекция рекомендовала участникам долевого строительства обратиться в суд за защитой нарушенного права. Выступая в деле в качестве третьего лица, инспекция поддержала заявленные исковые требования, обосновав право участников долевого строительства на получение страхового возмещения.

Волжский городской суд встал на сторону обманутых дольщиков, взыскав с ООО «ПРОМИНСТРАХ» сумму страхового возмещения и штраф за несоблюдение в добровольном порядке удовлетворения требований потребителя.

На днях Волгоградский областной суд рассмотрел жалобу страховой компании на вынесенное решение суда первой инстанции, оставив его без изменения, а жалобу ООО «ПРОМИНСТРАХ» без удовлетворения. С указанной даты решение суда вступило в законную силу.

Между тем, в Волжский городской суд поданы десятки исков от дольщиков так и не сданного жилого комплекса к ООО «ПРОМИНСТРАХ». По некоторым уже вынесены решения, которые страховщики в настоящий момент обжалуют. Так, обманутые дольщики должны получить крупные страховые выплаты – от 800 тысяч до 1,1 миллиона рублей. Кроме того, в некоторых случаях суд взыскивал и серьезный штраф с компании – около 400 тысяч рублей. Правда, пока о реальных денежных выплатах речи не идет, и сколько понадобится времени для того, чтобы с обманутыми дольщиками расплатились – неизвестно.



