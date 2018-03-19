







Эксперты дали положительное заключение на проект реставрации и приспособления под музей здания пожарной каланчи на улице Коммунистической в центре Волгограда. Как сообщает ИА "Высота 102" со ссылкой на заключение, научно-техническая документация, разработанная АО "Приволжтрансстрой", признана соответствующей требованиям российского законодательства в области государственной охраны объектов культурного наследия. "Проведение работ по сохранению объекта культурного наследия в соответствии с представленной документацией возможно", - поясняют эксперты. Отметим, что "Приволжтрансстрой" проектировал и строил музей "Россия-моя история" в пойме реки Царица, реконструировал ГДЮЦ, установил лифт в здании администрации региона, возводит Александро-Невский собор в центре Волгограда.

Здание пожарной каланчи является объектом культурного наследия регионального значения "Пожарная часть "Общество "Труд" конца XIX века. Построено оно было в 1891-1897 гг. для размещения в нем первой пожарной части Царицына, библиотеки и городского ломбарда. Здание пострадало в период Сталинградской битвы, в 1950 году его восстановили. В 1994 году в каланче случился сильный пожар, здание получило значительные повреждения. В 2001 году его реставрировали и заново ввели в эксплуатацию. В нем размещаются комитет транспорта и дорожного хозяйства Волгоградской области, ГБУ "Комдорстрой", приемная Главного Федерального инспектора Аппарата полномочного представителя президента РФ в Южном Федеральном округе. Здание находится в государственной собственности Волгоградской области.

Вопрос о переезде в каланчу волгоградского областного краеведческого музея был поднят в конце 2016 года, а уже в начале 2017-го губернатор Андрей Бочаров принял окончательное решение о передаче этого исторического здания музею. В апреле прошлого года на разработку научно-проектной документации из фона "Перспективное развитие Волгоградской области" было выделено более 9 миллионов рублей.

Проектом предполагается приспособление здания административного назначения под музей с частичным изменением его планировочной структуры в пределах капитальных стен. При необходимости будет осуществлен демонтаж существующих (поздних) и возведение новых перегородок для размещение экспозиций, "золотой кладовой", фондохранилища, рабочих кабинетов научных сотрудников музея, экскурсоводов и дирекции, а также конференц-зала, научной библиотеки с читальным залом и экспозицией редкой книги и филателии, музейного магазина, кафе и гардероба. Не забыли проектировщики и о помещениях для охраны и серверной. Дозорная площадка каланчи будет использоваться в качестве смотровой площадки. Планируется реставрация двух подвалов с раскрытием кирпичной кладки путем снятия позднего штукатурного слоя, ремонт кровли, деревянной балюстрады, адаптация инженерных систем здания под функции музея, в том числе систем, обеспечивающих температурно-влажностный режим, охрану и иные требования. А также устройство металлической эвакуационной лестницы из помещений второго и третьего этажей, обеспечение доступа в выставочные (экспозиционные) залы маломобильных групп населения и другие работы.



