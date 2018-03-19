«Высота 102 ТВ»: После выборов власти Волгоградской области бросают силы на подготовку к ЧМ-2018







Смотрите сегодня в программе: по итогам регионального референдума Волгоградская область должна изменить часовой пояс. Если не все, то многие: процент явки электората в регионе превысил средние показатели по стране. С музыкой и пирожками: избирательные участки с успехом применили опыт советских времен. Всем спасибо, впереди ЧМ: губернатор Волгоградской области поблагодарил свою команду за организацию выборов. Финальный аккорд: концерт на площади Павших борцов собрал самых морозоустойчивых зрителей.

Информационные выпуски ИА «Высота 102» выходят в эфире «Первого волгоградского канала» ежедневно, кроме выходных в 19:00 и 20:10, а также в Камышине на канале «Че» «СТВ-Камышин» в 09:00, 20:00 и 21:00 в будние дни.



