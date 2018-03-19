В Волгоградской области требуют независимого расследования в обстоятельствах похищения 11-летней девочки





В социальной сети создана группа, объединившая тех, кто сомневается в результатах расследования обстоятельств похищения 11-летней школьницы в Камышине. Как сообщает ИА «Высота 102», в группе «Поиск Камышин» ВКонтакте набралось уже более двух тысяч человек, которые просят всех неравнодушных разобраться в истории, которую они считают крайне запутанной и неоднозначной. Речь идет о похищении 11-летней Анны Выпрецкой, которая пропала 1 марта, а была обнаружена в квартире 59-летнего Сергея Вихлянцева спустя четыре дня. У подписчиков группы в связи с этим возникла масса вопросов к следствию, сформулированных на анализе фото- и видеоматериалов, а также сообщений правоохранительных органов, опубликованных в прессе. Так, по их мнению, расходятся «показания» в заявлениях правоохранительных органов по поводу обстоятельств обнаружения ребенка в квартире Вихлянцева. Так, сообщалось сначала, что девочка вышла к ним сама, затем – что ребенок находился в углу комнаты. Кроме того, по итогам беседы с ребенком следователи выяснили, что подозреваемый удерживал девочку насильно, связывал ей руки веревками и заклеивал рот скотчем. При этом в официальном заявлении СК говорится о том, что телесных повреждений и насильственных действий с ребенком не совершали. В связи с чем у волонтеров и жителей города возникли сомнения в правдивости слов школьницы, говорится в сообщении общественников.

Также авторы поста обращают внимание, что на оперативной съемке задержания подозреваемого видно, что в момент оперативных действий Вихлянцев выглядел растерянным, не понимал, что с ним происходит, показания давал невнятные, что замечают даже оперативники. А вот при вынесении меры пресечения на видео бросается в глаза, что Вихлянцев хромает. Хотя при задержании данных травм видно не было.

Поисковики задают и другие вопросы. Например, Сергею Вихлянцеву его соседи, да и родители девочки дают самые положительные характеристики, называя его спокойным и неконфликтным. При этом волонтеры, которые принимали участие в поиске девочке, не исключали возможность того, что Аня могла сама уйти из дома, когда выставили в ВК статус с просьбой вернуться в адрес девочки.

Также авторы обращения акцентировали внимание на том, что Сергею Вихлянцева не было смысла кормить девочку, если он собирался требовать за нее выкуп. Тем более, что сами родители школьницы подтверждали, что деньги за дочку у них никто не просил. Кроме того, не могут понять авторы обращения, где же был в конце концов обнаружен арбалет, который, по утверждению правоохранителей, хранился в сумке вместе с ножом, что дало основание говорить о готовящемся убийстве ребенка, если он в момент задержания находился на шкафу.

Странным, говорится в группе, выглядит и поведение Ани. Так, она вышла в социальные сети в этот же вечер, когда ее нашли. При этом у ребенка, по логике, должен был быть стресс, но вместо этого появилось благодарственное письмо со словами признательности в адрес тех, кто ее искал.

Но самое главное, что волнует тех, кто не верит в результаты расследования – это то обстоятельство, что в поисках Ани Вихлянцевой не были замечены ее родители. А саму Аню с мамой на следующий день после того, как ее нашли, видели в магазине косметики, что говорит о явном отсутствии стресса у школьницы, по мнению камышан.

Общественники создали группу в ВК «ХОТИМ ЗНАТЬ ПРАВДУ», чтобы найти ответы на заданные вопросы и прояснить ситуацию с громким делом, а также – с недопущением, по их мнению, осуждения невиновного человека.

Между тем, напомним, следствие считает Сергея Вихлянцева виновным в похищении 11-летней Ани Выпрецкой. О подробностях расследования дела и задержания 59-летнего камышанина рассказали на совместной пресс-конференции руководитель СУ СК РФ по Волгоградской области Михаил Музраев и начальник ГУ МВД по Волгоградской области Александр Кравченко. Тогда и прозвучала версия о похищении школьницы Вихлянцевым, имеющим более 300 тысяч рублей долга по кредитам, с целью выкупа. В качестве одного из доказательств был предъявлен аргумент о наличии фото и видео, которые удалось восстановить в телефоне подозреваемого после уничтожения им данных кадров, с изображением школьницы. Что, по мнению следователей, говорит о том, что мужчина за ней следил, прежде чем похитить. Впрочем, спикеры совместной пресс-конференции признались, что Сергей Вихлянцев ничего вразумительного о мотивах своих действий сказать на тот момент не мог.



