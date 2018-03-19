К 12 годам колонии строгого режима приговорил суд жителя Камышина Павла Леха за убийство пенсионерки. Как сообщили ИА "Высота 102" в пресс-службе областного суда, сегодня коллегия по уголовным делам оставила в силе приговор суда города Камышина. В апреле прошлого года мужчина пришел в дом к знакомой 84-летней женщине. Он попросил взаймы 100 рублей на покупку выпивки, но старушка ответила отказом. Он взял во дворе ее дома топор и вернулся. Лех толкнул пожилую женщину, а когда та упала, зарубил ее топором. Он нанес ей 24 удара. После этого убийца забрал все деньги, которые нашел, и сбежал. Его наживой стали всего 300...

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