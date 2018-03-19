



Решение, принятое на областном референдуме, является обязательным и не нуждается в дополнительном утверждении. Так гласит статья 52 закона Волгоградской области об областном референдуме, сообщает ИА «Высота 102». Напомним, подсчет голосов по итогам прошедшего дня голосования в регионе завершен, по последним данным обработано 100% итоговых протоколов.





Легитимны ли итоги референдума?





В соответствии с областным законом референдум признается состоявшимся, если в нем приняли участие более половины избирателей субъекта страны. Участие в опросе на тему перевода стрелок часов в Волгоградской области приняли 66,38% избирателей региона.





Сколько требуется голосов для принятия решения по референдуму?





Как предписывает закон, решение считается принятым, если за него проголосовали более 50% участников опроса. Накануне в Волгоградской области за переход на летнее время в регионе проголосовали 58,82% граждан, пришедших на участки.





Можно ли отменить итоги референдума?





Отменить или изменить принятое на референдуме решение можно, но не ранее чем через два года после его принятия или в судебном порядке. В суде аннулировать итоги голосования шанс есть только в случае выявления серьезных нарушений при подсчете голосов.





Когда решение вступит в силу?





Перевод стрелок часов, если он и случится на бумаге, произойдет не в самое ближайшее время. Для начала, не позднее, чем через две недели, избирком области обязан опубликовать полные данные о результатах голосования.

Для смены часовой зоны в Волгоградской области требуется внесение поправок в федеральный закон о времени. Поэтому в течение 15 дней после вступления в силу итогов референдума облдума должна определиться со сроком подготовки нормативного правового акта. Вероятно, речь идет об обращении в Госдуму с просьбой узаконить перевод стрелок часов. Этот срок не может превышать три месяца.





Госдума в думах





В феврале текущего года в Государственную думу РФ был внесен законопроект о возврате летного времени на территории всей страны. Автором документа выступил депутат-единоросс от Челябинской области, который предлагает перевести стрелки на час вперед. Во фракции «Единая Россия» к инициативе отнеслись скептически, однако о дальнейшей судьбе законопроекта пока неизвестно.

В случае, если нижняя палата парламента России примет альтернативное решение – к примеру, вернет сезонное время в стране, то решение референдума Волгоградской области станет недействительным.



