|Финграмотность
|19.03.2018 10:26
10 принципов подбора выгодных условий кредита
А нужен ли мне кредит? Этот вопрос хоть раз в жизни задавал себе практически каждый второй россиянин. По данным кредитного рейтинга банков Волгограда и Волгоградской области, в ряде банков в январе 2018 года по сравнению с декабрем 2017-го сумма кредитов, выданных физическим лицам, возросла от 1,1% до 2,5%. Что несомненно говорит об их востребованности.
«Прежде чем решиться на кредит, надо проанализировать не только, действительно, ли он необходим или вам просто очень хочется что-то купить, но и взвесить возможности его погашения, просчитать все риски. К рискам относят возможное увольнение, болезнь, которые могут значительно сократить вашу платежеспособность», - считает финансовый консультант Татьяна Викторова.
Итак, если вам очень нужны деньги, и вы решительно настроены взять кредит на свои потребности, то знайте - предложений на рынке много. Заем можно взять в банках, потребительских кооперативах, ломбардах и в микрофинансовых организациях. Последние – очень рискованные, с большими переплатами. «Лично я вообще бы не рассматривала варианты МФО. А вот предложения банков стоит изучить, причем выбирать надо из нескольких вариантов и их сравнивать», - считает наш эксперт, предложив свои 10 принципов по выбору выгодных условий кредита.
1.Процентная ставка
Низкая ставка – хорошо, но надо иметь в виду, что в окончательный платеж могут быть прибавлены различные комиссии. Кстати, полная стоимость потребительского кредита не может превышать более чем на одну треть установленного Банком РФ среднерыночного значения. Его можно найти на сайте ЦБ России.
2.Способ погашения
В сложных названиях способов погашения кредита на самом деле нетрудно разобраться. Нам предлагают аннуитетные и дифференцированные. В чем разница?
Аннуитетный платеж предполагает, что вы будете гасить кредит равными суммами в течение всего срока. Причём в первые годы или месяцы большую часть платежей будет уходить на погашение процентов по кредиту, а затем – на само «тело» кредита.
При дифференцированном платеже основной кредит ежемесячно уменьшается на равные доли, а процент начисляется на остаток долга. В этом случае наибольшие по сумме платежи приходятся на первую четверть срока оплаты кредита. Наименьшие – в последней четверти.
Что выгоднее? По размеру переплаты, пожалуй, дифференцированный. Но здесь важно оценить свои материальные возможности в первой четверти срока выплат. Очень доступно это видно на графиках погашения.
3. Наличие комиссий
В кредит могут быть включены дополнительные комиссии как единовременные, так и постоянные. К примеру, комиссия за выдачу кредита, обслуживание счета, за досрочное погашение. Понятно, что чем меньше комиссий, тем лучше.
4. Сопутствующие услуги
В основном это услуги по страхованию. Важно знать, что заёмщик вправе отказаться от указанной банком страховой компании и выбрать её по своему усмотрению. По данным статистического отчета Банка РФ за 2017 год в России 226 страховых организаций.
5. Соотношение суммы кредита и срока его погашения
Соотношение этих параметров вас устраивает? Отлично. Учтите, чем больше срок, тем меньше ежемесячные платежи, но тем больше будет переплата за весь срок погашения. Здесь важно нацелить себя на досрочное погашение, тогда будет выгодно.
6. Досрочное погашение
В выгодном кредите должна быть возможность досрочного погашения, причем без оплаты этого условия.
7. Скорость принятия решения по заявке на кредит
Быстро - не всегда хорошо. За короткое время банк не может в полной мере проверить заемщика. Тогда плата за этот риск обязательно будет включена в кредит, то есть процентная ставка будет выше.
8. Предоставление документов
Кредиты «по паспорту» или «без документов» однозначно дороже, так как риск невозврата кредита у банка в этом случае возрастает. Чем больше документов надо предоставить, тем более выгодные условия предлагает банк.
9. Кредитная история
Если в вашей кредитной истории есть «тёмные» пятна, в кредите могут отказать. Или – предложить более жёсткие его условия.
10. Обеспечение по кредиту
По Гражданскому кодексу РФ обеспечением по кредиту может быть залог или поручительство. Понятно, что залоговый кредит небольшой суммы может быть менее выгоден, чем беззалоговый. Ведь придется потратиться на оформление залога. Надо тщательно просчитывать варианты, если вы хотите сэкономить. А вот с поручительством – всегда выгодные условия по кредиту.
По мнению нашего эксперта, время на выбор кредитной организации вы потратите не зря. «Спешка ни к чему. Пройдитесь по всем пунктам, вооружитесь калькулятором, чтобы не было обидно за какой-то просчёт. И очень советую никогда не брать следующий кредит, не рассчитавшись по первому. Так легко угодить и в «долговую яму», а выход из закредитованности – задача непростая», - считает Татьяна Викторова.
Остались вопросы? Задавайте их на форуме нашей статьи.
Материал подготовлен в рамках Проекта Минфина России "Содействие повышению уровня финансовой грамотности населения и развитию финансового образования в Российской Федерации" и Региональной программы «Повышение уровня финансовой грамотности населения в Волгоградской области» на 2014–2016 годы».
Дополнительная информация на сайтах Вашифинансы. РФ и www.fingram34.ru
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