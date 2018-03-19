Свыше 21 миллиона рублей неотработанного авансового платежа по договору и более 13 миллионов неустойки должен выплатить субподрядчик строительства следственного изолятора в Крыму подрядчику работ - ФГУП "Управление строительства №34 ФСИН". Как сообщает ИА "Высота 102", такое решение принял арбитражный суд Волгоградской области. По материалам дела, ООО "Люксар" из Калмыкии в мае 2017 года заключило договор подряда на строительство следственного изолятора на 366 мест в Симферополе. Предусматривалось возведение объектов подсобного и обслуживающего назначения, благоустройство и озеленение территории. Стоимость работ по договору оценивалась в сумму более 27,2 миллиона рублей. ООО "Люксар" был выплачен аванс в размере 80% от договора в сумме свыше 21 миллиона рублей. Строительство должно было завершиться до 1 августа 2017 года, однако субподрядчик к работам даже не приступил. В ноябре ему было направлено уведомление об отказе от исполнения договора в одностороннем порядке и выплате неустойки в сумме более 13,3 миллиона рублей. Субподрядчик подал встречный иск о признании одностороннего отказа от договора подряда недействительным, заявил о наличии препятствий для исполнения договора. Однако доказать это в ходе рассмотрения дела не смог. Суд посчитал, что требования ФГУП "Управление строительства №34 ФСИН" являются обоснованными и подлежат удовлетворению, а во встречном иске надлежит отказать. Решение может быть обжаловано в апелляционной инстанции.



