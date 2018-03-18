В Волгоградской области подсчет голосов уточнил результаты победителя и проигравших

По данным на 04:15, после обработки 91,4 % протоколов явка на выборах Президента Российской Федерации составила 68,19%. Как сообщает ИА «Высота 102» со ссылкой на облизбирком, Владимир Путин лидирует с результатом 77,37% голосов. Второе место занимает Павел Грудинин (11,89%). Третьим идет Владимир Жириновский (5,95%). Ксения Собчак пока набирает 1,19%.

Остальные кандидаты не набирают 1% голосов: Григорий Явлинский (0,82%), Максим Сурайкин (0,69%), Сергей Бабурин (0,67%), Борис Титов (0,56%). По данным на 04:15, явка на референдуме Волгоградской области составила 66,52%. 58,11% проголосовавших выбрали позицию «Да», предусматривающую переход на московское время плюс 1 час. 40,89% проголосовавших выбрали позицию «Нет», предусматривающую сохранение московского времени.







