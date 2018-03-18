Предварительные итоги: в Волгоградской области лучше голосовали за Путина, чем в целом по России

77,74% голосов избирателей Волгоградской области набирает Владимир Путин по итогам обработки 39% итоговых протоколов. Об этом ИА «Высота 102» сообщили в пресс-службе избиркома региона. Явка жителей области на участки, согласно последним промежуточным данным, равна 70,36%. На втором месте – кандидат Павел Грудинин (11,7%), на третьем – Жириновский (6,2%).

В целом по России, согласно последним данным ЦИК РФ, за действующего главу государства проголосовало 75,91% избирателей страны.

По данным избиркома региона на 02.00, после обработки 52% протоколов итоги выборов таковы: явка - 68,91%, количество голосов за Владимира Путина - 77,63%.