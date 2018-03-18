ЦИК: Путин лидирует с 75,91% голосов после обработки 70% протоколов

Несколько обделенными почувствовали себя жители Краснослободска Волгоградской области, пришедшие голосовать на улицу Космонавтов, где в здании СОШ №2 располагается участковая избирательная комиссия №3703. Как сообщили в редакцию ИА «Высота 102» краснослободцы, на фоне новостей о повсеместной праздничной атмосфере они ожидали, что им тоже будет, что вспомнить о дне выборов 18 марта. Но УИК № 3702 заняла тесное помещение одного из школьных классов, где не протолкнуться. Никакой музыки, плакатов, шариков и традиционных пирожков - все это, по словам избирателей, наводило на грусть. Но даже с обидой краснослободцы выполнили свой гражданский долг и проголосовали.

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