Столичный комик Руслан Белый жестко «проехался» по Волгограду

В эфир федерального телеканала накануне вечером вышла программа комика Руслана Белого, посвященная Волгограду. Об этом сообщает ИА «Высота 102». Суть нового телепроекта заключается в том, что известный стендапер ездит по региональным столицам, пишет о них шутки и с ними в этих же городах выступает. Руслан признался, что после двух дней написания текста о Волгограде он на три дня ушел в запой. В целом, шутки были достаточно поверхностными и зачастую формально привязанными к городу.

Белый в своем монологе о городе-герое постебался над обанкротившимся тракторным заводом, командой «Ротор» и подземными трамваями. Из местных особенностей комик вспомнил расположенную неподалеку от Волгограда стоянку древнего человека. «У вас здесь был первый человек и даже он ушел», - поюморил Белый.

Также в своем выступлении комик поиронизировал на тему череды переименований города, его протяженности и строительства стадиона к ЧМ-2018. Были и легкие политические шутки, в частности, о зафиксированных пару лет назад баснословных зарплатах чиновников.