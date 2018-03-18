Зимнее ненастье не покинет Волгоградскую область и завтра

По сообщению Волгоградского ЦГМС и завтра на территории Волгоградской области продолжатся осадки в виде снега, мокрого снега от слабого до умеренного, местами сильный снег, метель. Ветер северо-восточный, восточный 6-11м/с, местами порывы до 13-18м/с. Температура воздуха: ночью -9…-11ºС; днем -4…-6ºС. В утренние часы возможны туманы, гололед. Об этом сообщает ИА «Высота 102» со ссылкой на ГУ МЧС по Волгоградской области.

Для мониторинга обстановки на атомобильных дорогах федерального и регионального значения направлены оперативные группы отрядов ФПС по Волгоградской области. В готовности к применению находятся мобильные пункты обогрева.

В связи с неблагоприятными погодными условиями Главное управление МЧС России по Волгоградской области призывает жителей и гостей региона по возможности воздержаться от поездок на автотранспорте, особенно в ночные и утренние часы. Также рекомендуется соблюдать правила личной безопасности при гололедице.



