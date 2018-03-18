В Волгоградской области к 18.00 проголосовали 60% избирателей

За два часа до окончания голосования явка избирателей Волгоградской области на участки составила 59,68%. Об этом сообщает ИА «Высота 102» со ссылкой на сайт ЦИК РФ. Для сравнения, шесть лет назад на предыдущих выборах лидера государства к 18.00 своим гражданским правом воспользовались 54,81% избирателей области.

С большим отрывом от многих районов и городских округов области по числу проголосовавших лидирует Алексеевский район. Здесь на участки явилось свыше 76% избирателей. Отметим, что Алексеевский район традиционно демонстрирует активность электората на выборах.

На территории Волгограда с самого утра наиболее высокие результаты по явке демонстрирует Советский район. По состоянию на 18.00 там проголосовало 64,92% избирателей. В аутсайдерах – Тракторозаводский район с показателем 54, 51%.

Участие в референдуме приняли 57,65% избирателей региона. В соответствии с региональным законодательством, опрос признается состоявшимся в случае, если участие в нем приняли больше половины жителей области, обладающих электоральным правом. Всего по вопросу перевода стрелок часов по состоянию на 18.00 высказался 1 млн 23 тысячи граждан.