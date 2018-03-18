В Волгоградской области к 15.00 проголосовали 48,3% избирателей

48,28% - такова предварительная явка избирателей Волгоградской области на участки по состоянию на 15.00. Об этом сообщает ИА «Высота 102» со ссылкой на сайт избиркома региона. Участие в референдуме приняли 47% избирателей. На прошлых выборах президента РФ, которые прошли в марте 2012 года, к этому времени проголосовало 43,38% избирателей.

Для сравнения, на 15.00 в Ставропольском, Краснодарском краях, Калмыкии и Адыгее явка перешагнула барьер в 50%. Самый высокий показатель среди регионов ЮФО в Крыму – 53,58%.