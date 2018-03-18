



Не успевает принимать поздравления от родных, близких, общественников и политиков сегодня ветеран Великой Отечественной войны Владимир Туров. Как сообщает ИА «Высота 102», слова поздравления защитнику Сталинграда сегодня утром адресовали губернатор Волгоградской области Андрей Бочаров, председатель комитета по делам территориальных образований, внутренней и информационной политики Волгоградской области Владимир Марченко. Посетил именинника и председатель избиркома Волгоградской области Виктор Черячукин, председатель совета ветеранов Центрального района Волгограда Александр Иванюк. Для фронтовика организовали выездное голосование - он, как и тысячи жителей региона, сделал свой выбор в пользу одного из кандидатов в президенты России. Теплые пожелания, цветы и подарки адресовала участнику войны и депутат Государственной думы от Волгоградской области Анна Кувычко.

Владимир Туров – легендарная для Волгограда личность. Во время Великой Отечественной он оборонял Тулу, Москву, был тяжело ранен. После госпиталя с сибирской 315-й стрелковой дивизией в августе 1942 г. прибыл под Сталинград. Потом воевал на Северо-Кавказском фронте. Освобождая Белоруссию, снова был дважды ранен. День Победы встретил в германском городе Гинденбурге в составе 1-го Украинского фронта. Награжден двумя орденами Отечественной войны 1-й и 2-й степеней, Красной Звезды, медалями «За отвагу», «За боевые заслуги», «За оборону Москвы», «За оборону Сталинграда», «За Победу над Германией» и многими другими.



