



Получившие российское гражданство украинские студенты, приехавшие в Россию после начала военного конфликта, впервые голосуют на выборах президента, сообщает ИА “Высота 102”. Так своим конституционным правом воспользовалась семья Андрея и Елены Дебелых. Ребята приехали в Волгоград из Донецка и Луганска. Познакомились в волгоградском техуниверситете, где сейчас учатся и работают. Вместе же проголосовали на избирательном участке №1021, расположенном в их alma mater.

“Мы с супругой впервые пришли проголосовать на выборах президента Российской Федерации. Выбор хорошего руководства страны - это важный, ответственный шаг. Мы уже видели неправильные, построенные на злости и ненависти выборы на Украине и то, к чему они привели”, - делится своими мыслями Андрей.

“Прежде всего я чувствую большую ответственность за себя, за нашу семью, за наше будущее. Поэтому и хочется стабильности, уверенности в завтрашнем дне. Своим голосом на выборах каждый строит будущее,” - поддерживает мужа Елена.

Свою дальнейшую судьбу пара связывает с Россией. На выборах будущего руководителя страны сегодня проголосуют около десятка студентов и выпускников волгоградского политеха - бывших граждан Украины.

Отметим, что праздничную атмосферу на избирательном участке, расположенном в политехе, создал творческий конкурс, устроенный студентами, желающими попасть на всероссийский фестиваль “Студенческая весна на Волге”. Все, кто не хотел просто стоять в очереди на голосование, могли зайти в актовый зал, находящийся в двух шагах от избирательного участка. Волгоградцы могли послушать певцов и поэтов, увидеть эстрадные миниатюры и хореографические номера. А в фойе каждый желающий мог попробовать выпечку, салаты и горячие блюда, приготовленные в студенческой столовой.











