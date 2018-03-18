На избирательных участках волгоградцев встречают шашлыками и песнями









Шашлыками встречают сегодня волгоградцев на избирательном участке №731, который располагается в школе №35 Краснооктябрьского района города, сообщает ИА «Высота 102».

Здесь же всех проголосовавших приглашают на концерт школьников. Они исполняют песни, играют на музыкальных инструментах, танцуют. Зрители с удовольствием слушают выступления юных артистов.

Открыт сегодня и школьный музей 193-й стрелковой дивизии имени Михаила Паникахи, где ученики 8 класса проводят экскурсию и рассказывают о подвигах защитников Сталинграда. Надо сказать, что музей вызывает большой интерес у волгоградцев. А сами юные экскурсоводы признаются, что для них очень важно, чтобы об их замечательном музее узнало как можно больше людей.



