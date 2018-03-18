



Глава администрации городского округа город Волжский принял участие в выборах Президента Российской Федерации и в референдуме Волгоградской области по выбору часового пояса. Игорь Николаевич вместе с супругой Татьяной Юрьевной проголосовали на избирательном участке №1134, расположенном в Волжском филиале Международного Юридического института.





Глава города заявил: «Я сделал свой выбор и очень хочу, чтобы волжане не оставались в стороне. От наших голосов зависит будущее России, будущее каждого из нас. Приходите и сделайте свой выбор».

Добавим, по данным на 12.00 явка избирателей в Волжском составила 24,17%, проголосовали 50192 человека.

Напомним, сегодня каждый избиратель в ходе процедуры голосования получает два бюллетеня: один по выборам Президента РФ, другой – по референдуму Волгоградской области по выбору часового пояса.

К слову, сегодня же в Волжском проходит и рейтинговое голосование по выбору территорий для благоустройства, которые будут приведены в порядок в первую очередь. Игорь Воронин выбрал проект благоустройства в поселке Краснооктябрьский.







