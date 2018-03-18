Пользовательское соглашение | Реклама на сайте
Выборы
 18.03.2018 13:35

На избирательных участках в Волжском собрались очереди из желающих проголосовать


Жителям Волжского, которые сегодня голосуют в школе №35 в Волжском, пришлось по полчаса стоять в очереди, чтобы получить бюллетени для голосования на выборах президента и участия в областном референдуме о часовом поясе. Как сообщает корреспондент ИА «Высота 102», в образовательном учреждении работают сразу три УИК - №1176, 1177 и 1178, поэтому количество пришедших в школу весьма значительно. Также выстроились очереди и на участок № 1174. По словам наблюдателя от КПРФ Екатерины Иовны Акишевой, которая уже не первый раз дежурит на участках, такое количество людей она наблюдает впервые. 


Между тем, сегодня на избирательных участках в Волжском идет бойкая торговля ватрушками, пирожками и беляшами, которые пользуются большим спросом у горожан. Избирателей встречают творческие коллективы, которые исполняют народные песни, выступают и детские ансамбли. На участке №1174, например, 92-летняя бабушка, которая в окружении родных пришла самостоятельно проголосовать, не удержалась и стала подпевать выступающим. 

Вы хотите, чтобы на эту тему обратили внимание другие читатели?

Главные новости недели

Волгоградские депутаты нашли плюсы в заграничной медицинеСкончался главный режиссер Волгоградского НЭТа Отар ДжангишерашвилиВ Волгоградской области суд арестовал похитителя 11-летней школьницыВ городах Волгоградской области на выборах президента голосование усилят дизайн-проектамиДвухразовая аренда стадиона в Астрахани «Ротору-Волгограду» обошлась почти в 1 миллион рублей
 
Актуальные интервью и комментарии

Михаил Зимин: «Руководителя делает его команда»

Волгоградские мадонны, или женщины, которые нас удивили

Мамочки в Волгограде получили от депутата Госдумы приданое для малышей

Торжественное награждение победителей регионального этапа всероссийского конкурса «Менеджер года» прошло накануне в администрации региона. Как сообщает...

Они воспитывают детей, спасают жизни, помогают тем, кто больше всех нуждается в поддержке. Журналисты ИА «Высота 102» нашли в Волгоградской...

Неожиданный сюрприз получили сегодня мамочки Волгограда, у которых родились малыши в Международный день 8 марта,...

Выборы 18.03.2018 15:15

В Волгоградской области гражданам без прописки выдают бюллетени для выборов президента В Волгоградской области граждане без прописки голосуют на выборах президента РФ. В каждом ТИК определена одна участковая избирательная комиссия, куда могут прийти граждане, не имеющие регистрации. Как рассказал ИА «Высота 102» председатель УИК №1104 в Волжском Алексей Шевырев, в силу различных причин у некоторых граждан нет прописки. «Тем не менее наличие паспорта доказывает у таких людей российское гражданство, они не лишены избирательного права, поэтому имеют право выбрать президента. Единственное, они не голосуют на референдуме», - рассказал Алексей Иванович. К слову, таких граждан, которые пришли на УИК №1104, только за первый час работы оказалось 13 человек. По их словам,...
Прочитана: 434 раз
Общество 18.03.2018 15:09

В Волгограде ветеран Великой Отечественной войны Владимир Туров принимает поздравления Не успевает принимать поздравления от родных, близких, общественников и политиков  сегодня ветеран Великой Отечественной войны Владимир Туров. Как сообщает ИА «Высота 102», слова поздравления защитнику Сталинграда сегодня утром адресовали  губернатор Волгоградской области Андрей Бочаров, председатель комитета по делам территориальных образований, внутренней и информационной политики Волгоградской области Владимир Марченко. Посетил именинника и председатель избиркома Волгоградской области  Виктор Черячукин, председатель совета ветеранов Центрального района Волгограда Александр Иванюк. Для фронтовика организовали выездное голосование  - он, как и тысячи жителей региона, сделал свой выбор в пользу одного из кандидатов в президенты России. Теплые пожелания, цветы и подарки  адресовала участнику войны и депутат...
Прочитана: 232 раз
Выборы 18.03.2018 14:51

На избирательных участках волгоградцев встречают шашлыками и песнями Шашлыками встречают сегодня волгоградцев на избирательном участке №731, который располагается  в школе №35  Краснооктябрьского района города, сообщает ИА «Высота 102».  Здесь же всех проголосовавших приглашают на концерт школьников. Они исполняют песни, играют на музыкальных инструментах, танцуют. Зрители с удовольствием слушают выступления юных артистов.   Открыт сегодня и школьный музей 193-й стрелковой дивизии имени Михаила Паникахи, где ученики 8 класса проводят экскурсию и рассказывают о подвигах защитников Сталинграда. Надо сказать, что музей  вызывает большой интерес у волгоградцев. А сами юные экскурсоводы признаются, что для них очень важно, чтобы об их замечательном музее узнало как...
Прочитана: 413 раз
Общество 18.03.2018 14:49

Бывшие граждане Украины впервые голосуют на выборах президента России в Волгограде Получившие российское гражданство украинские студенты, приехавшие в Россию после начала  военного конфликта, впервые голосуют на выборах президента, сообщает ИА “Высота 102”. Так своим конституционным правом воспользовалась семья Андрея и Елены Дебелых. Ребята приехали в Волгоград из Донецка и Луганска. Познакомились в волгоградском техуниверситете,  где сейчас учатся и работают.  Вместе же проголосовали на избирательном участке №1021, расположенном в их alma mater.  “Мы с супругой впервые пришли проголосовать на выборах президента Российской Федерации. Выбор хорошего руководства страны - это важный, ответственный шаг. Мы уже видели неправильные, построенные на злости и ненависти выборы на Украине и то, к чему они привели”, ...
Прочитана: 641 раз
Выборы 18.03.2018 14:05

Глава Волжского Игорь Воронин проголосовал на выборах президента вместе с супругой Глава администрации городского округа город Волжский принял участие в выборах Президента Российской Федерации и в референдуме Волгоградской области по выбору часового пояса. Игорь Николаевич вместе с супругой Татьяной Юрьевной проголосовали на избирательном участке №1134, расположенном в Волжском филиале Международного Юридического института.   Глава города заявил: «Я сделал свой выбор и очень хочу, чтобы волжане не оставались в стороне. От наших голосов зависит будущее России, будущее каждого из нас. Приходите и сделайте свой выбор». Добавим, по данным на 12.00 явка избирателей в Волжском составила 24,17%, проголосовали 50192 человека. Напомним, сегодня каждый избиратель в ходе процедуры голосования получает...
Прочитана: 607 раз
Происшествия 18.03.2018 13:46

В детсаду Волгограда член УИК показал избирателям «эротическое шоу» Эротическим перформансом шокировал присутствующих на участке №652 в Красноармейском районе Волгограда член комиссии с правом решающего голоса от КПРФ. Как сообщили ИА «Высота 102» очевидцы происшествия, 34-летний Григорий Сирота сам принял участие в голосовании, а после волеизъявления стал резко скидывать с тебя одежду на глазах у изумленной публики. Речь гражданина была несвязной – сначала он что-то кричал, затем попытался спеть песню. Примечательно, что инцидент случился в детском саду, на территории которого и расположен участок для голосования. ...
Прочитана: 3846 раз
Выборы 18.03.2018 12:55

В Волгоградской области к полудню за президента проголосовали почти 30% избирателей К полудню галочки в бюллетенях для голосования за президента РФ в Волгоградской области поставили 29,44% избирателей. Об этом сообщает ИА «Высота 102» со ссылкой на предварительные данные избиркома региона. По сравнению с предыдущими выборами главы государства жители региона проявляют заметно больший интерес к этому событию. 4 марта 2012 года на 12.00 явка составляла 24,6% избирателей. Если по состоянию на 10 утра лидером по числу проголосовавших был Урюпинский район, то спустя два часа в передовики выбился Жирновский (39,4%). Город Волжский – «в середнячках». Здесь проголосовали 24,17% избирателей.
Прочитана: 1955 раз
Выборы 18.03.2018 12:43 (Обновлено: 18.03.2018 13:50)

Школьница из Волжского получила на избирательном участке сертификат на стадион «Волгоград Арена» Волжская школьница Дарья Андреева получила сертификат на посещение одного из тестовых матчей с участием команды «Ротор-Волгоград», проголосовав впервые в жизни. Как сообщает корреспондент ИА «Высота 102», юная волжанка пришла на свой участок, расположенный в Волжском институте экономики, педагогики и права, чтобы выбрать президента и высказать свое мнение о часовом поясе для Волгоградской области. После голосования Дарье предложили, как молодому избирателю, пригласительные билет в интерактивный музей «Россия – моя история» и сертификат на посещение одного из матчей ФНЛ на стадион, построенный в Волгограде к ЧМ-2018. Школьница выбрала сертификат на стадион. По словам Дарьи, теперь она подхватит традиции своей семьи...
Прочитана: 598 раз
Общество 18.03.2018 12:36

Гигантский циферблат из машин и мотоциклов собрали в центре Волгограда Водители автомобилей и мотоциклов собрали сегодня на главной площади Волгограда гигантский циферблат в ознаменовании референдума о переводе стрелок часов, который проходит в Волгоградской области наряду с выборами президента РФ, сообщает ИА "Высота 102". По данным пресс-службы администрации региона, участники флешмоба в виде огромного циферблата выстроили машины, а мотоциклисты образовали стрелки. Окончание полного оборота минутной стрелки было отмечено сигналами клаксонов, после чего в небо выпустили десятки разноцветных шаров. За действом наблюдал губернатор Андрей Бочаров и глава администрации Волгограда Виталий Лихачев. Глава региона поблагодарил участников акции за активную жизненную позицию.
Прочитана: 2244 раз
Выборы 18.03.2018 11:18

Депутат Госдумы проголосовала в Волгограде при невероятном наплыве избирателей Отстоять огромную очередь в кабинку для голосования пришлось сегодня утром депутату Госдумы от Волгоградской области Анне Кувычко на избирательном участке, расположенном в детсаду №355 в Дзержинском районе Волгограда. Как сообщает ИА "Высота 102, здесь наблюдается невероятный наплыв избирателей.  "Сегодня очень важный день для граждан Российской Федерации, для всех нас. Конечно, мы не можем оставаться равнодушными - Россия выбирает президента. Мы видим в каком количестве жители города-героя приходят на избирательные участки, приходят с семьями, с детьми. Все это говорит о том, что нам не безразлично, какой наша страна будет завтра", -...
Прочитана: 2755 раз
Выборы 18.03.2018 11:17

Выборы президента РФ в Волгоградской области начались активнее, чем 6 лет назад 11,27% составила явка избирателей Волгоградской области на участки за первые два часа голосования. Об этом сообщает ИА «Высота 102» со ссылкой на сайт избиркома региона. На прошлых выборах президента России к 10.00 проголосовали только 6,65% жителей области, от числа внесенных в списки для голосования.  ...
Прочитана: 1977 раз
Выборы 18.03.2018 09:38

Занимать за мной: глава администрации Волгограда постоял в очереди на выборах Глава администрации Волгограда Виталий Лихачев вместе с семьей приехал на свой избирательный участок к самому открытию, но оказался не первым. Как сообщает ИА «Высота 102», у входа в ДК им. Гагарина в Краснооктябрьском районе, где располагаются УИК № 706 и 707, избиратели начали собираться заранее. Активное голосование буквально в едином порыве началось с первых минут работы участковых комиссий, чему была свидетелем съемочная группа ИА «Высота 102». Вместе с горожанами глава администрации Волгограда прочувствовал праздничную атмосферу дня выборов - в ДК им. Гагарина звучит музыка и очень востребовано кафе. Участники голосования с удовольствием раскупают свежую выпечку и...
Прочитана: 2591 раз
Выборы 18.03.2018 09:24

В Садах Придонья Волгоградской области на романтичном избирательном участке голосующих ждут сюрпризы Раньше всех сельских жителей Волгоградской области начали голосовать за президента России в поселке Сады Придонья. По просьбам трудящихся предприятия, известного на всю страну своими соками, УИК №1236 открылся в 7 утра. Корреспондент ИА "Высота 102", посетивший место голосования, убедился, что сделано это было не зря.  За первые 60 минут работы участка в урну опустили свыше сотни бюллетеней. Это примерно четверть всего населения поселка. Однако в списке избирателей здесь числится еще порядка 200 человек - работников "Садов Придонья", многие из которых после ночной смены отправились в участок.  ...
Прочитана: 2258 раз
Политика 18.03.2018 08:15

Губернатор Волгоградской области проголосовал с утра пораньше Самым первым посетителем избирательного участка №1022, который располагается в здании планетария на улице Гагарина в Центральном районе Волгограда, стал губернатор Андрей Бочаров, сообщает ИА «Высота 102». Глава региона отдал свой голос в пользу одного из 8 кандидатов в президенты страны, а также поучаствовал в областном референдуме , ответив на вопрос : «Считаете ли Вы необходимым внесение Волгоградской областной Думой в Государственную Думу Федерального Собрания Российской Федерации проекта федерального закона «О внесении изменений в статью 5 Федерального закона «Об исчислении времени», предусматривающего переход Волгоградской области из 2-ой часовой зоны (МСК, московское время, UTC+3) в 3-ю часовую зону...
Прочитана: 3819 раз
Выборы 18.03.2018 08:01

В Волгоградской области распахнули двери 1,5 тысячи избирательных участков Только что во всех районах и городских округах Волгоградской области открылись 1540 избирательных участков. Как сообщает ИА «Высота 102», отдать свой голос за одного из 8 кандидатов в президенты России могут 1 млн 875 тысяч 473 жителя региона. Избиратели, которые по состоянию здоровья не имеют возможности прийти на участки, могут сообщить письменно или устно по телефону в территориальную или участковую избирательную комиссию о своем желании проголосовать на дому. Прием заявлений сегодня ведется до 14:00 часов. Нынешние выборы имеют целый ряд особенностей, заметно отличающих их от любых других. «Изюминкой» дня голосования в Волгоградской области явился референдум. Избирателям региона предстоит...
Прочитана: 2156 раз


18 марта 15:15
В Волгоградской области гражданам без прописки выдают бюллетени для выборов президентаСмотреть фотографии
18 марта 15:09
В Волгограде ветеран Великой Отечественной войны Владимир Туров принимает поздравленияСмотреть фотографии
18 марта 14:51
На избирательных участках волгоградцев встречают шашлыками и песнямиСмотреть фотографии
18 марта 14:49
Бывшие граждане Украины впервые голосуют на выборах президента России в ВолгоградеСмотреть фотографии
18 марта 14:05
Глава Волжского Игорь Воронин проголосовал на выборах президента вместе с супругойСмотреть фотографии
18 марта 13:46
В детсаду Волгограда член УИК показал избирателям «эротическое шоу»Смотреть фотографии
18 марта 13:35
На избирательных участках в Волжском собрались очереди из желающих проголосоватьСмотреть фотографии
18 марта 12:55
В Волгоградской области к полудню за президента проголосовали почти 30% избирателейСмотреть фотографии
18 марта 12:43
Школьница из Волжского получила на избирательном участке сертификат на стадион «Волгоград Арена»Смотреть фотографии
18 марта 12:36
Гигантский циферблат из машин и мотоциклов собрали в центре ВолгоградаСмотреть фотографииCмотреть видео
18 марта 11:18
Депутат Госдумы проголосовала в Волгограде при невероятном наплыве избирателейСмотреть фотографииCмотреть видео
18 марта 11:17
Выборы президента РФ в Волгоградской области начались активнее, чем 6 лет назадСмотреть фотографии
18 марта 09:38
Занимать за мной: глава администрации Волгограда постоял в очереди на выборахСмотреть фотографии
18 марта 09:24
В Садах Придонья Волгоградской области на романтичном избирательном участке голосующих ждут сюрпризыСмотреть фотографии
18 марта 08:15
Губернатор Волгоградской области проголосовал с утра пораньшеСмотреть фотографииCмотреть видео
18 марта 08:01
В Волгоградской области распахнули двери 1,5 тысячи избирательных участковСмотреть фотографии
17 марта 20:48
В Волгограде в день выборов бесплатные троллейбусы и трамваи будут ходить часто и допозднаСмотреть фотографии
17 марта 17:54
После двух побед "Ротор-Волгоград" постигла неудача в матче с "Балтикой" 0:1
17 марта 17:54
В Волжском назовут территории, свободные от спиртного
17 марта 14:03
Прорвало: заведующая детсада в Краснослободске Волгоградской области взбунтовалась из-за канализацииCмотреть видео
Выборы
18 марта 15:15
В Волгоградской области гражданам без прописки выдают бюллетени для выборов президентаСмотреть фотографии
18 марта 14:51
На избирательных участках волгоградцев встречают шашлыками и песнямиСмотреть фотографии
18 марта 14:05
Глава Волжского Игорь Воронин проголосовал на выборах президента вместе с супругойСмотреть фотографии
18 марта 13:35
На избирательных участках в Волжском собрались очереди из желающих проголосоватьСмотреть фотографии
18 марта 12:55
В Волгоградской области к полудню за президента проголосовали почти 30% избирателейСмотреть фотографии
18 марта 12:43
Школьница из Волжского получила на избирательном участке сертификат на стадион «Волгоград Арена»Смотреть фотографии
18 марта 11:18
Депутат Госдумы проголосовала в Волгограде при невероятном наплыве избирателейСмотреть фотографииCмотреть видео
18 марта 11:17
Выборы президента РФ в Волгоградской области начались активнее, чем 6 лет назадСмотреть фотографии
18 марта 09:38
Занимать за мной: глава администрации Волгограда постоял в очереди на выборахСмотреть фотографии
18 марта 09:24
В Садах Придонья Волгоградской области на романтичном избирательном участке голосующих ждут сюрпризыСмотреть фотографии
18 марта 08:01
В Волгоградской области распахнули двери 1,5 тысячи избирательных участковСмотреть фотографии
16 марта 12:28
«Ростелеком» запустил портал для видеонаблюдения за выборами президентаСмотреть фотографии
16 марта 11:48
Волгоградский избирком не нашел портретов президента на избирательных участках Комментарии9
15 марта 11:33
Для жителей глубинки Волгоградской области организуют трансфер до избирательных участков Комментарии15Смотреть фотографии
15 марта 09:38
В Волгоградской области более 90 тысяч избирателей проголосуют далеко от дома Комментарии10Смотреть фотографии
14 марта 16:21
В Волгоградской области по просьбам трудящихся два избирательных участка откроются досрочно Комментарии6Смотреть фотографии
14 марта 15:28
Губернатор Волгоградской области на выборах президента проголосует по-семейному Комментарии13Cмотреть видео
13 марта 13:53
Для маломобильных избирателей Волгоградской области приготовили подъемники и волонтеров Комментарии6
12 марта 13:56
В Волгоградской области новоиспеченных избирателей простимулируют билетами на стадион «Волгоград-Арена» Комментарии10Смотреть фотографии
12 марта 11:16
В Волгоградской области в «пилигримы» записались менее 3% избирателей Комментарии10
11 марта 16:01
В городах Волгоградской области на выборах президента голосование усилят дизайн-проектамиСмотреть фотографии
7 марта 10:39
В Волгограде 100 активистов с метлами в руках проведут флешмоб «Чистый город – чистые выборы» Комментарии41
6 марта 14:47
К выборам президента в Волгоградскую область доставят крупную партию металлодетекторов Комментарии10
5 марта 14:04
Избирателям Волгоградской области стали поступать заманчивые предложения Комментарии76Смотреть фотографии
3 марта 14:18
В Волгоградской области на 11 избирательных участках ждут инвалидов по зрениюСмотреть фотографии
1 марта 12:44
Подсчет голосов на выборах президента в Волгоградской области защитят от взлома Комментарии45Смотреть фотографии
25 февраля 09:15
В Волгограде нашли еще одно печатное свидетельство бойкота выборов
24 февраля 11:44
Волгоградский облизбирком разрешил членам УИК не быть почтальонамиСмотреть фотографии
22 февраля 11:19
Жители Волгоградской области проголосуют за президента в Таиланде и Чехии Комментарии55Смотреть фотографии
21 февраля 17:34
В Волжском члены УИК обошли 40 тысяч квартир перед выборами Комментарии14
Мы в социальных сетях
Все RSS сайтаВсе RSS сайта АРХИВ новостей Волгограда
Реклама

 

   

ФИНГРАМОТНОСТЬ

Нужна ли защита владельцам ценных бумаг?

  

ЗДОРОВЬЕ

Областная больница №1. Диагностика и лечение по 40 профилям

  

 

Товары для вашего здоровья и красоты (8442)27-06-74
ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ. НЕОБХОДИМА КОНСУЛЬТАЦИЯ СПЕЦИАЛИСТА.

 
Поиск
Расширенный поиск / Архив новостей
Поиск
Реклама

     
День 18 Марта, Вс
Волгоград
Пасмурно, температура -2..-4 С, давление 744..746 мм рт.ст., ветер Северо-Западный, 6 м/с
Прогноз на неделю

Прогноз предоставлен Gismeteo.Ru
18 Марта, Вс
1 $ 57.4942 руб.
1 € 70.8099 руб.
1 GBP 80.2044 руб.
1 CHF 60.5266 руб.
Предоставлено Банком России, Yahoo!
       
       
       

 

Обсуждают в форуме

В Волгограде единороссы в соцсетях объявили срочную мобилизацию избирателейКомментарии67
Бывший мэр Волгограда: Олег Табаков 11 лет назад поддержал меня в СИЗОКомментарии62
Конфликт элит и скудный бюджет: спикер Госдумы рассказал о работе волгоградского губернатораКомментарии59
В Волгоградской области растет собираемость налоговКомментарии47
Волгоградский предприниматель усомнилась в профессионализме заказчиков озеленения шоссе АвиаторовКомментарии45
Эксперты: Жители Волгограда готовы искать лучшую жизнь в других городахКомментарии43
Шикарный подарок волгоградцам: в день выборов общественный транспорт будет ходить бесплатноКомментарии43
В Волгограде готовятся к рабочему визиту спикера Госдумы Вячеслава ВолодинаКомментарии41
В Волгограде хотят снести гаражный городокКомментарии41
Причиной пожара в доме волгоградской политактивистки стала неисправная проводкаКомментарии40
Чиновника жилинспекции Волгограда задержали за проплаченную лояльность к УККомментарии37
Экс-глава Городищенского района Волгоградской области выйдет на свободу в 2031 годуКомментарии32
В Волгограде ищут добровольцев для поисков тела убитого матерью ребенкаКомментарии31
В Волгограде легендарный Дом Павлова готовят к капремонтуКомментарии30
В Волгоградской области подозреваемая в детоубийстве мать подарила вещи сына подруге (ВИДЕО)Комментарии28

Самые читаемые новости

«Высота 102 ТВ»: Поскользнувшиеся жители Волгограда из больничных палат передают привет коммунальщикамКомментарии6
Просмотров: 29345
«Высота 102 ТВ»: В Волгограде силовики сверили часы перед выборами президентаКомментарии3
Просмотров: 21488
В Волгограде в день выборов бесплатные троллейбусы и трамваи будут ходить часто и допоздна
Просмотров: 14245
«Доска позора»: На перекрестке в Волгограде пешеходы вынуждены принимать грязевой душКомментарии19
Просмотров: 4464
Михаил Зимин: «Руководителя делает его команда»
Просмотров: 3492
Прорвало: заведующая детсада в Краснослободске Волгоградской области взбунтовалась из-за канализации
Просмотров: 3083
В Волгоградской области открыли новый комфортабельный ИВСКомментарии18
Просмотров: 2926
«Сто вопросов взрослому»: Депутат Госдумы обменялась мнениями с волгоградскими студентами о политике и карьереКомментарии11
Просмотров: 2923
"Доска позора": На улицах Краснослободска и Волгограда - весенний потопКомментарии20
Просмотров: 2921
Студент из Волгограда заочно познакомил Владимира Путина с роботом для сбивания сосулекКомментарии19
Просмотров: 2851

Рекомендуемые к прочтению новости

Прорвало: заведующая детсада в Краснослободске Волгоградской области взбунтовалась из-за канализации
Рекомендации: +43 / 5-
На Гремячинском ГОКе внедряют наилучшие доступные технологии
Рекомендации: +24 / 1-
В Волгограде фирма по установке лифтов отстояла свою репутацию от претензий фонда капремонтаКомментарии9
Рекомендации: +24 / 1-
Семья в Волгоградской области купила в гипермаркете нашпигованные металлом колбаскиКомментарии11
Рекомендации: +24 / 3-
Территорию у мемориала "Солдатское поле" под Волгоградом приведут в порядокКомментарии9
Рекомендации: +24 / 2-
«Ростелеком» в ЮФО и СКФО завершил монтаж систем видеонаблюдения на выборах Президента РФ
Рекомендации: +22 / 1-
Рекламная кампания «Это Вам – Nemoloko!» уникального продукта стартовала
Рекомендации: +21 / 4-
В Волгоградской области формируют программу развития ВолжскогоКомментарии6
Рекомендации: +20 / 2-
В Волгограде депутат-арестант не платит за газ, тепло и водуКомментарии13
Рекомендации: +19 / 5-
Губернатор Волгоградской области проголосовал с утра пораньше
Рекомендации: +18 / 11-