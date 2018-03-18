На избирательных участках в Волжском собрались очереди из желающих проголосовать





Жителям Волжского, которые сегодня голосуют в школе №35 в Волжском, пришлось по полчаса стоять в очереди, чтобы получить бюллетени для голосования на выборах президента и участия в областном референдуме о часовом поясе. Как сообщает корреспондент ИА «Высота 102», в образовательном учреждении работают сразу три УИК - №1176, 1177 и 1178, поэтому количество пришедших в школу весьма значительно. Также выстроились очереди и на участок № 1174. По словам наблюдателя от КПРФ Екатерины Иовны Акишевой, которая уже не первый раз дежурит на участках, такое количество людей она наблюдает впервые.









Между тем, сегодня на избирательных участках в Волжском идет бойкая торговля ватрушками, пирожками и беляшами, которые пользуются большим спросом у горожан. Избирателей встречают творческие коллективы, которые исполняют народные песни, выступают и детские ансамбли. На участке №1174, например, 92-летняя бабушка, которая в окружении родных пришла самостоятельно проголосовать, не удержалась и стала подпевать выступающим.



