



Волжская школьница Дарья Андреева получила сертификат на посещение одного из тестовых матчей с участием команды «Ротор-Волгоград», проголосовав впервые в жизни. Как сообщает корреспондент ИА «Высота 102», юная волжанка пришла на свой участок, расположенный в Волжском институте экономики, педагогики и права, чтобы выбрать президента и высказать свое мнение о часовом поясе для Волгоградской области. После голосования Дарье предложили, как молодому избирателю, пригласительные билет в интерактивный музей «Россия – моя история» и сертификат на посещение одного из матчей ФНЛ на стадион, построенный в Волгограде к ЧМ-2018. Школьница выбрала сертификат на стадион. По словам Дарьи, теперь она подхватит традиции своей семьи принимать участие в выборах. А сертификат на посещение стадиона, как уверила школьница, она использует по назначению: ее родные и друзья тоже любят футбол.

Напомним, ранее в облизбиркоме сообщали, что для избирателей, голосующих первый раз после достижения 18-летнего возраста, подготовлены сюрпризы - билеты в музей и сертификаты на стадион "Волгоград Арену", которые можно поменять на билеты на посещение матчей с участием волгоградской команды.



