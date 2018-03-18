|Выборы
|18.03.2018 12:43(Обновлено: 18.03.2018 13:50)
Школьница из Волжского получила на избирательном участке сертификат на стадион «Волгоград Арена»
Волжская школьница Дарья Андреева получила сертификат на посещение одного из тестовых матчей с участием команды «Ротор-Волгоград», проголосовав впервые в жизни. Как сообщает корреспондент ИА «Высота 102», юная волжанка пришла на свой участок, расположенный в Волжском институте экономики, педагогики и права, чтобы выбрать президента и высказать свое мнение о часовом поясе для Волгоградской области. После голосования Дарье предложили, как молодому избирателю, пригласительные билет в интерактивный музей «Россия – моя история» и сертификат на посещение одного из матчей ФНЛ на стадион, построенный в Волгограде к ЧМ-2018. Школьница выбрала сертификат на стадион. По словам Дарьи, теперь она подхватит традиции своей семьи принимать участие в выборах. А сертификат на посещение стадиона, как уверила школьница, она использует по назначению: ее родные и друзья тоже любят футбол.
Напомним, ранее в облизбиркоме сообщали, что для избирателей, голосующих первый раз после достижения 18-летнего возраста, подготовлены сюрпризы - билеты в музей и сертификаты на стадион "Волгоград Арену", которые можно поменять на билеты на посещение матчей с участием волгоградской команды.
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Неожиданный сюрприз получили сегодня мамочки Волгограда, у которых родились малыши в Международный день 8 марта,...
|Выборы
|18.03.2018 15:15
В Волгоградской области граждане без прописки голосуют на выборах президента РФ. В каждом ТИК определена одна участковая избирательная комиссия, куда могут прийти граждане, не имеющие регистрации. Как рассказал ИА «Высота 102» председатель УИК №1104 в Волжском Алексей Шевырев, в силу различных причин у некоторых граждан нет прописки. «Тем не менее наличие паспорта доказывает у таких людей российское гражданство, они не лишены избирательного права, поэтому имеют право выбрать президента. Единственное, они не голосуют на референдуме», - рассказал Алексей Иванович. К слову, таких граждан, которые пришли на УИК №1104, только за первый час работы оказалось 13 человек. По их словам,...
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|Общество
|18.03.2018 15:09
Не успевает принимать поздравления от родных, близких, общественников и политиков сегодня ветеран Великой Отечественной войны Владимир Туров. Как сообщает ИА «Высота 102», слова поздравления защитнику Сталинграда сегодня утром адресовали губернатор Волгоградской области Андрей Бочаров, председатель комитета по делам территориальных образований, внутренней и информационной политики Волгоградской области Владимир Марченко. Посетил именинника и председатель избиркома Волгоградской области Виктор Черячукин, председатель совета ветеранов Центрального района Волгограда Александр Иванюк. Для фронтовика организовали выездное голосование - он, как и тысячи жителей региона, сделал свой выбор в пользу одного из кандидатов в президенты России. Теплые пожелания, цветы и подарки адресовала участнику войны и депутат...
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|Выборы
|18.03.2018 14:51
Шашлыками встречают сегодня волгоградцев на избирательном участке №731, который располагается в школе №35 Краснооктябрьского района города, сообщает ИА «Высота 102». Здесь же всех проголосовавших приглашают на концерт школьников. Они исполняют песни, играют на музыкальных инструментах, танцуют. Зрители с удовольствием слушают выступления юных артистов. Открыт сегодня и школьный музей 193-й стрелковой дивизии имени Михаила Паникахи, где ученики 8 класса проводят экскурсию и рассказывают о подвигах защитников Сталинграда. Надо сказать, что музей вызывает большой интерес у волгоградцев. А сами юные экскурсоводы признаются, что для них очень важно, чтобы об их замечательном музее узнало как...
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|Общество
|18.03.2018 14:49
Получившие российское гражданство украинские студенты, приехавшие в Россию после начала военного конфликта, впервые голосуют на выборах президента, сообщает ИА “Высота 102”. Так своим конституционным правом воспользовалась семья Андрея и Елены Дебелых. Ребята приехали в Волгоград из Донецка и Луганска. Познакомились в волгоградском техуниверситете, где сейчас учатся и работают. Вместе же проголосовали на избирательном участке №1021, расположенном в их alma mater. “Мы с супругой впервые пришли проголосовать на выборах президента Российской Федерации. Выбор хорошего руководства страны - это важный, ответственный шаг. Мы уже видели неправильные, построенные на злости и ненависти выборы на Украине и то, к чему они привели”, ...
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|Выборы
|18.03.2018 14:05
Глава администрации городского округа город Волжский принял участие в выборах Президента Российской Федерации и в референдуме Волгоградской области по выбору часового пояса. Игорь Николаевич вместе с супругой Татьяной Юрьевной проголосовали на избирательном участке №1134, расположенном в Волжском филиале Международного Юридического института. Глава города заявил: «Я сделал свой выбор и очень хочу, чтобы волжане не оставались в стороне. От наших голосов зависит будущее России, будущее каждого из нас. Приходите и сделайте свой выбор». Добавим, по данным на 12.00 явка избирателей в Волжском составила 24,17%, проголосовали 50192 человека. Напомним, сегодня каждый избиратель в ходе процедуры голосования получает...
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|Происшествия
|18.03.2018 13:46
Эротическим перформансом шокировал присутствующих на участке №652 в Красноармейском районе Волгограда член комиссии с правом решающего голоса от КПРФ. Как сообщили ИА «Высота 102» очевидцы происшествия, 34-летний Григорий Сирота сам принял участие в голосовании, а после волеизъявления стал резко скидывать с тебя одежду на глазах у изумленной публики. Речь гражданина была несвязной – сначала он что-то кричал, затем попытался спеть песню. Примечательно, что инцидент случился в детском саду, на территории которого и расположен участок для голосования. ...
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|Выборы
|18.03.2018 13:35
Жителям Волжского, которые сегодня голосуют в школе №35 в Волжском, пришлось по полчаса стоять в очереди, чтобы получить бюллетени для голосования на выборах президента и участия в областном референдуме о часовом поясе. Как сообщает корреспондент ИА «Высота 102», в образовательном учреждении работают сразу три УИК - №1176, 1177 и 1178, поэтому количество пришедших в школу весьма значительно. Также выстроились очереди и на участок № 1174. По словам наблюдателя от КПРФ Екатерины Иовны Акишевой, которая уже не первый раз дежурит на участках, такое количество людей она наблюдает впервые. Между тем, сегодня на избирательных участках в...
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|Выборы
|18.03.2018 12:55
К полудню галочки в бюллетенях для голосования за президента РФ в Волгоградской области поставили 29,44% избирателей. Об этом сообщает ИА «Высота 102» со ссылкой на предварительные данные избиркома региона. По сравнению с предыдущими выборами главы государства жители региона проявляют заметно больший интерес к этому событию. 4 марта 2012 года на 12.00 явка составляла 24,6% избирателей. Если по состоянию на 10 утра лидером по числу проголосовавших был Урюпинский район, то спустя два часа в передовики выбился Жирновский (39,4%). Город Волжский – «в середнячках». Здесь проголосовали 24,17% избирателей.
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|Общество
|18.03.2018 12:36
Водители автомобилей и мотоциклов собрали сегодня на главной площади Волгограда гигантский циферблат в ознаменовании референдума о переводе стрелок часов, который проходит в Волгоградской области наряду с выборами президента РФ, сообщает ИА "Высота 102". По данным пресс-службы администрации региона, участники флешмоба в виде огромного циферблата выстроили машины, а мотоциклисты образовали стрелки. Окончание полного оборота минутной стрелки было отмечено сигналами клаксонов, после чего в небо выпустили десятки разноцветных шаров. За действом наблюдал губернатор Андрей Бочаров и глава администрации Волгограда Виталий Лихачев. Глава региона поблагодарил участников акции за активную жизненную позицию.
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|Выборы
|18.03.2018 11:18
Отстоять огромную очередь в кабинку для голосования пришлось сегодня утром депутату Госдумы от Волгоградской области Анне Кувычко на избирательном участке, расположенном в детсаду №355 в Дзержинском районе Волгограда. Как сообщает ИА "Высота 102, здесь наблюдается невероятный наплыв избирателей. "Сегодня очень важный день для граждан Российской Федерации, для всех нас. Конечно, мы не можем оставаться равнодушными - Россия выбирает президента. Мы видим в каком количестве жители города-героя приходят на избирательные участки, приходят с семьями, с детьми. Все это говорит о том, что нам не безразлично, какой наша страна будет завтра", -...
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|Выборы
|18.03.2018 11:17
11,27% составила явка избирателей Волгоградской области на участки за первые два часа голосования. Об этом сообщает ИА «Высота 102» со ссылкой на сайт избиркома региона. На прошлых выборах президента России к 10.00 проголосовали только 6,65% жителей области, от числа внесенных в списки для голосования. ...
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|Выборы
|18.03.2018 09:38
Глава администрации Волгограда Виталий Лихачев вместе с семьей приехал на свой избирательный участок к самому открытию, но оказался не первым. Как сообщает ИА «Высота 102», у входа в ДК им. Гагарина в Краснооктябрьском районе, где располагаются УИК № 706 и 707, избиратели начали собираться заранее. Активное голосование буквально в едином порыве началось с первых минут работы участковых комиссий, чему была свидетелем съемочная группа ИА «Высота 102». Вместе с горожанами глава администрации Волгограда прочувствовал праздничную атмосферу дня выборов - в ДК им. Гагарина звучит музыка и очень востребовано кафе. Участники голосования с удовольствием раскупают свежую выпечку и...
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|Выборы
|18.03.2018 09:24
В Садах Придонья Волгоградской области на романтичном избирательном участке голосующих ждут сюрпризы
Раньше всех сельских жителей Волгоградской области начали голосовать за президента России в поселке Сады Придонья. По просьбам трудящихся предприятия, известного на всю страну своими соками, УИК №1236 открылся в 7 утра. Корреспондент ИА "Высота 102", посетивший место голосования, убедился, что сделано это было не зря. За первые 60 минут работы участка в урну опустили свыше сотни бюллетеней. Это примерно четверть всего населения поселка. Однако в списке избирателей здесь числится еще порядка 200 человек - работников "Садов Придонья", многие из которых после ночной смены отправились в участок. ...
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|Политика
|18.03.2018 08:15
Самым первым посетителем избирательного участка №1022, который располагается в здании планетария на улице Гагарина в Центральном районе Волгограда, стал губернатор Андрей Бочаров, сообщает ИА «Высота 102». Глава региона отдал свой голос в пользу одного из 8 кандидатов в президенты страны, а также поучаствовал в областном референдуме , ответив на вопрос : «Считаете ли Вы необходимым внесение Волгоградской областной Думой в Государственную Думу Федерального Собрания Российской Федерации проекта федерального закона «О внесении изменений в статью 5 Федерального закона «Об исчислении времени», предусматривающего переход Волгоградской области из 2-ой часовой зоны (МСК, московское время, UTC+3) в 3-ю часовую зону...
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|Выборы
|18.03.2018 08:01
Только что во всех районах и городских округах Волгоградской области открылись 1540 избирательных участков. Как сообщает ИА «Высота 102», отдать свой голос за одного из 8 кандидатов в президенты России могут 1 млн 875 тысяч 473 жителя региона. Избиратели, которые по состоянию здоровья не имеют возможности прийти на участки, могут сообщить письменно или устно по телефону в территориальную или участковую избирательную комиссию о своем желании проголосовать на дому. Прием заявлений сегодня ведется до 14:00 часов. Нынешние выборы имеют целый ряд особенностей, заметно отличающих их от любых других. «Изюминкой» дня голосования в Волгоградской области явился референдум. Избирателям региона предстоит...
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