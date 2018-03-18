В детсаду Волгограда член УИК показал избирателям «эротическое шоу»





Эротическим перформансом шокировал присутствующих на участке №652 в Красноармейском районе Волгограда член комиссии с правом решающего голоса от КПРФ. Как сообщили ИА «Высота 102» очевидцы происшествия, 34-летний Григорий Сирота сам принял участие в голосовании, а после волеизъявления стал резко скидывать с тебя одежду на глазах у изумленной публики. Речь гражданина была несвязной – сначала он что-то кричал, затем попытался спеть песню. Примечательно, что инцидент случился в детском саду, на территории которого и расположен участок для голосования.

Стражи правопорядка, дежурившие на участке, подоспели моментально и задержали мужчину – поэтому свидетелям крайне странного действа так и не удалось понять, что произошло. В облизбиркоме и правоохранительных органах от комментариев данного инцидента отказались. Хранят молчание и в Сталинградском обкоме КПРФ.