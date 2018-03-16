Отстоять огромную очередь в кабинку для голосования пришлось сегодня утром депутату Госдумы от Волгоградской области Анне Кувычко на избирательном участке, расположенном в детсаду №355 в Дзержинском районе Волгограда. Как сообщает ИА "Высота 102, здесь наблюдается невероятный наплыв избирателей. "Сегодня очень важный день для граждан Российской Федерации, для всех нас. Конечно, мы не можем оставаться равнодушными - Россия выбирает президента. Мы видим в каком количестве жители города-героя приходят на избирательные участки, приходят с семьями, с детьми. Все это говорит о том, что нам не безразлично, какой наша страна будет завтра", -...