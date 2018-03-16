|Выборы
|18.03.2018 09:24
В Садах Придонья Волгоградской области на романтичном избирательном участке голосующих ждут сюрпризы
Раньше всех сельских жителей Волгоградской области начали голосовать за президента России в поселке Сады Придонья. По просьбам трудящихся предприятия, известного на всю страну своими соками, УИК №1236 открылся в 7 утра. Корреспондент ИА "Высота 102", посетивший место голосования, убедился, что сделано это было не зря.
За первые 60 минут работы участка в урну опустили свыше сотни бюллетеней. Это примерно четверть всего населения поселка. Однако в списке избирателей здесь числится еще порядка 200 человек - работников "Садов Придонья", многие из которых после ночной смены отправились в участок.
Голосование в Садах Придонья проходит в стенах культурно-спортивного комплекса, подаренного жителям предприятием-кормильцем. Глянцевый керамогранит, искусственные деревца, правда без яблочек, романтичный саксофон в исполнении невероятного Кенни Джи - все здесь настраивает на позитивный лад и вселяет надежду на светлое будущее. На выходе в качестве комплимента от "Садов Придонья" каждому избирателю вручают по 2 литра сока.
Напомним, сегодня в Волгоградской области досрочно открылись два участка для голосования - в Садах Придонья Городищенского района (в 7.00) и на жд-вокзале "Волгоград-1" (в 6.00).
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Мамочки в Волгограде получили от депутата Госдумы приданое для малышей
Торжественное награждение победителей регионального этапа всероссийского конкурса «Менеджер года» прошло накануне в администрации региона. Как сообщает...
Они воспитывают детей, спасают жизни, помогают тем, кто больше всех нуждается в поддержке. Журналисты ИА «Высота 102» нашли в Волгоградской...
Неожиданный сюрприз получили сегодня мамочки Волгограда, у которых родились малыши в Международный день 8 марта,...
|Выборы
|18.03.2018 11:18
Отстоять огромную очередь в кабинку для голосования пришлось сегодня утром депутату Госдумы от Волгоградской области Анне Кувычко на избирательном участке, расположенном в детсаду №355 в Дзержинском районе Волгограда. Как сообщает ИА "Высота 102, здесь наблюдается невероятный наплыв избирателей. "Сегодня очень важный день для граждан Российской Федерации, для всех нас. Конечно, мы не можем оставаться равнодушными - Россия выбирает президента. Мы видим в каком количестве жители города-героя приходят на избирательные участки, приходят с семьями, с детьми. Все это говорит о том, что нам не безразлично, какой наша страна будет завтра", -...
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|Выборы
|18.03.2018 11:17
11,07% составила явка избирателей Волгоградской области на участки за первые два часа голосования. Об этом сообщает ИА «Высота 102» со ссылкой на сайт избиркома региона. На прошлых выборах президента России к 10.00 проголосовали только 6,65% жителей области, от числа внесенных в списки для голосования. ...
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|Выборы
|18.03.2018 09:38
Глава администрации Волгограда Виталий Лихачев вместе с семьей приехал на свой избирательный участок к самому открытию, но оказался не первым. Как сообщает ИА «Высота 102», у входа в ДК им. Гагарина в Краснооктябрьском районе, где располагаются УИК № 706 и 707, избиратели начали собираться заранее. Активное голосование буквально в едином порыве началось с первых минут работы участковых комиссий, чему была свидетелем съемочная группа ИА «Высота 102». Вместе с горожанами глава администрации Волгограда прочувствовал праздничную атмосферу дня выборов - в ДК им. Гагарина звучит музыка и очень востребовано кафе. Участники голосования с удовольствием раскупают свежую выпечку и...
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|Политика
|18.03.2018 08:15
Самым первым посетителем избирательного участка №1022, который располагается в здании планетария на улице Гагарина в Центральном районе Волгограда, стал губернатор Андрей Бочаров, сообщает ИА «Высота 102». Глава региона отдал свой голос в пользу одного из 8 кандидатов в президенты страны, а также поучаствовал в областном референдуме , ответив на вопрос : «Считаете ли Вы необходимым внесение Волгоградской областной Думой в Государственную Думу Федерального Собрания Российской Федерации проекта федерального закона «О внесении изменений в статью 5 Федерального закона «Об исчислении времени», предусматривающего переход Волгоградской области из 2-ой часовой зоны (МСК, московское время, UTC+3) в 3-ю часовую зону...
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|Выборы
|18.03.2018 08:01
Только что во всех районах и городских округах Волгоградской области открылись 1540 избирательных участков. Как сообщает ИА «Высота 102», отдать свой голос за одного из 8 кандидатов в президенты России могут 1 млн 875 тысяч 473 жителя региона. Избиратели, которые по состоянию здоровья не имеют возможности прийти на участки, могут сообщить письменно или устно по телефону в территориальную или участковую избирательную комиссию о своем желании проголосовать на дому. Прием заявлений сегодня ведется до 14:00 часов. Нынешние выборы имеют целый ряд особенностей, заметно отличающих их от любых других. «Изюминкой» дня голосования в Волгоградской области явился референдум. Избирателям региона предстоит...
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|Общество
|17.03.2018 20:48
Завтра, в день выборов Президента РФ, проведения референдума о часовом поясе Волгоградской области и праздничного концерта «Мы вместе» специалисты МУП «Метроэлектротранс» ожидают увеличение количества пассажиров по сравнению с обычным воскресным днем. В связи с этим 18 марта количество городского электротранспорта на всех маршрутах будет увеличено до уровня буднего дня. Подвижной состав будет работать с минимальным интервалом движения и допоздна. Плата за проезд на всех муниципальных маршрутах - трамваях, троллейбусах и автобусах - в этот день взиматься не будет. Волгоградцы и гости города смогут бесплатно осуществить неограниченное количество поездок на всех видах общественного транспорта, работающего по муниципальным маршрутам. Наибольший...
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|Спорт
|17.03.2018 17:54
Первая после зимнего перерыва гостевая игра команды “Ротор-Волгоград” с калининградской “Балтикой” закончилась поражением волгоградцев. Матч 28 тура ФНЛ ФОНБЕТ первенства проходил в Калининграде на старейшем стадионе России - “Балтике”. В первом тайме обе команды играли осторожно. Опасный момент создали хозяева поля у ворот волгоградцев лишь на 22 минуте, но волгоградцы ответили контратаками. На перерыв команды ушли, так и не открыв счет. Второй тайм начался с нескольких атак “балтийцев”, которые раз за разом срывала защита “Ротор-Волгограда”. Волгоградцы ответили атакой на 50 минуте и двумя штрафными ударами на 51 и 52 минутах. Однако открыть счет им также не удалось. На 56 минуте...
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|Общество
|17.03.2018 17:54
В администрации Волжского принят порядок проведения публичного обсуждения по вопросу определения границ прилегающих территорий, где будет запрещена продажа алкоголя. Как сообщает ИА «Высота 102» со ссылкой на постановление главы городского округа город Волжский, относительно каждой конкретной территории будет подготовлен проект, который и вынесут на всенародное обсуждение. В рабочую комиссию по данному вопросу вошли представители администрации города и торгово-промышленной палаты города. Обсуждение, как говорится в документе, должно проходить в открытой и публичной форме, и каждый может выражать свое мнение. Напомним, в Волжском уже стало традицией запрещать торговлю алкоголем во время праздников в магазинах, которые расположены в непосредственной близости от проведения массовых...
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|Общество
|17.03.2018 14:03 (Обновлено: 18.03.2018 09:56)
Прорвало: заведующая детсада в Краснослободске Волгоградской области взбунтовалась из-за канализации
Ни много ни мало – к президенту страны обратилась заведующая МДОУ ДС «Елочка» города Краснослободска Волгоградской области Татьяна Селезнева. В распоряжении редакции ИА «Высота 102» оказалась видеозапись ее заявления. Заведующая рассказывает историю ремонта канализационной системы детского сада, называя имена причастных чиновников и подрядчика, акцентируя внимание на том, что кое-кто из них состоит в партии «Единая Россия». По утверждению руководителя детского сада, ей сначала навязали подрядчика, а когда заведующая отказалась подписывать акт выполненных работ, начали оказывать психологическое давление, намекая, что скандал устраивать не стоит. В телефонном разговоре с корр. ИА «Высота 102» Татьяна Селезнева отметила, что...
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|Происшествия
|17.03.2018 10:29
О задержании в Кировском районе находящейся в федеральном розыске жительницы Волгограда сообщили ИА “Высота 102” в региональном главке МВД. В 2013 году владелица автосервиса приняла в ремонт машину “ЗАЗ Сенс”. Но хозяину авто не вернула. Оказалось, она по поддельным документам продала украинскую легковушку за 145 тысяч рублей. Затем злоумышленница сбежала в Москву. В столице она прожила около четырех лет. Ее задержали стражи порядка после возвращения в родной город.
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|Экология
|17.03.2018 09:55 (Обновлено: 17.03.2018 13:28)
Около 9,3 миллионов рублей выделено на разработку проектной документации на строительство девяти водопропускных сооружений. Как сообщает ИА «Высота 102» со ссылкой на сайт госзаказов, искусственные плотины должны быть построены на ериках Сахарный, Дударев около хутора Закутский, Нарезной, Шуматин около хутора Чааевец, Дудик около этого же населенного пункта, два сооружения – на протоке около хутора Невидимка, а также на ерике Шуматин около хутора Чапаевец. Заказчиком работ выступил комитет природных ресурсов, лесного хозяйства и экологии. Искусственные плотины должны обеспечивать более эффективное обводнение Волго-Ахтубинской поймы, при этом – не нарушать экологическое равновесие и не принести вред охраняемой природной территории. При строительстве плотин также...
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|Общество
|17.03.2018 07:42
Жительница Волгограда Ирина Филиппова пытается выяснить, каким образом она из законопослушного гражданина превратилась в злостного должника, если исправно вносила плату за услуги ЖКХ. Как сообщила ИА "Высота 102" волгоградка, о существовании долга она узнала, когда приставы стали снимать деньги с ее банковской карты. Выяснилось, что за ней числится долг за неуплату коммунальных услуг на сумму более 65 тысяч рублей. Есть даже решение суда о взыскании денег в пользу УК "Ренессанс", которое и заявило иск мировому судье в порядке упрощенного производства. Отметим, что такое производство осуществляется без приглашения сторон и не предполагает проведения предварительного слушания. Жительница Волгограда утверждает, что платила за...
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|Аналитика
|16.03.2018 20:00
«Высота 102 ТВ»: Поскользнувшиеся жители Волгограда из больничных палат передают привет коммунальщикам
Смотрите сегодня в программе: в день выборов мэрия Волгограда дарит жителям бесплатный проезд на муниципальном транспорте. Робот по сбиванию сосулек и другие научные разработки: студент из Волгограда рассказал президенту о своих планах. Все по международным стандартам: в Волжском построили и открыли комфортабельный изолятор временного содержания. Шел, поскользнулся, очнулся, гипс : волгоградцы передают привет коммунальным службам из больничных палат. Информационные выпуски ИА «Высота 102» выходят в эфире «Первого волгоградского канала» ежедневно, кроме выходных в 19:00 и 20:10, а также в Камышине на канале «Че» «СТВ-Камышин» в 09:00, 20:00 и 21:00 в будние дни.
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|Экология
|16.03.2018 17:57
Российские предприниматели в "ОПОРЕ РОССИИ" встретились с японскими специалистами, прибывшими на территорию РФ для изучения практики утилизации отходов в городах-миллионниках. Как сообщили ИА "Высота 102" в ГК "Чистый город", комитет по реформированию отрасли обращения с отходами, который в "ОПОРЕ РОССИИ" возглавляет Полина Вергун, представил коллегам из Японии концепцию развития отрасли обращения с отходами в России. Известно, что сегодня российская сфера обращения с отходами находится в стадии активных преобразований. В стране вводится новая система, согласно которой полную организацию деятельности отрасли обращения с отходами в субъектах РФ берут на себя региональные операторы. По словам Полины Вергун, сегодня отрасль...
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|Общество
|16.03.2018 17:50
«Сто вопросов взрослому»: Депутат Госдумы обменялась мнениями с волгоградскими студентами о политике и карьере
«Как стать политиком и какими должны быть первые шаги для этого?». «Почему вы выбрали профессию юриста, а стали депутатом?». «Каково это – работать в Госдуме?». «Есть ли у вас и других депутатов личные переводчики?». «Как относитесь к движению «Молодые профессионалы?». «Что нужно делать, чтобы молодежь не уезжала из любимого города и региона?». «Какие книги читаете?»… Это – только малая часть вопросов, которые прозвучали на встрече студентов Волгоградского экономико-технического колледжа с депутатом Госдумы от Волгоградской области, координатором федерального проекта «Народный контроль», членом комитета Госдумы по делам семьи, женщин и детей Анной Кувычко. Однако главной темой беседы стало обсуждение вопросов образования, выбора...
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