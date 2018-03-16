



Завтра, в день выборов Президента РФ, проведения референдума о часовом поясе Волгоградской области и праздничного концерта «Мы вместе» специалисты МУП «Метроэлектротранс» ожидают увеличение количества пассажиров по сравнению с обычным воскресным днем. В связи с этим 18 марта количество городского электротранспорта на всех маршрутах будет увеличено до уровня буднего дня. Подвижной состав будет работать с минимальным интервалом движения и допоздна. Плата за проезд на всех муниципальных маршрутах - трамваях, троллейбусах и автобусах - в этот день взиматься не будет.

Волгоградцы и гости города смогут бесплатно осуществить неограниченное количество поездок на всех видах общественного транспорта, работающего по муниципальным маршрутам. Наибольший наплыв пассажиров ожидается в центре города в связи с большим праздничным концертом на площади Павших борцов. Концерт «Мы вместе», посвященный четвертой годовщине воссоединения Крыма с Россией, начнется в 20-00. Специальным гостем праздничной программы станет звезда российской эстрады Сати Казанова. Перед зрителями выступят также лучшие творческие коллективы Волгоградской области. Всех желающие смогут быстро и с комфортом прибыть к месту проведения праздничного мероприятия, а затем вернуться домой - автобусы, троллейбусы и трамваи, включая скоростной, будут ходить часто. Интервал движения составит от 3 минут на скоростном трамвае до 10 - 15 минут на автобусах и троллейбусах.



