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Общество
 17.03.2018 20:48(Обновлено: 17.03.2018 20:50)

В Волгограде в день выборов бесплатные троллейбусы и трамваи будут ходить часто и допоздна


Завтра, в день выборов Президента РФ, проведения референдума о часовом поясе Волгоградской области и  праздничного концерта «Мы вместе»  специалисты МУП «Метроэлектротранс» ожидают увеличение количества пассажиров по сравнению с обычным воскресным днем. В связи с этим 18 марта количество городского электротранспорта на всех маршрутах будет увеличено до уровня буднего дня. Подвижной состав будет работать с минимальным интервалом движения и допоздна. Плата за проезд на всех муниципальных маршрутах - трамваях, троллейбусах и автобусах - в этот день взиматься не будет. 
Волгоградцы и гости города смогут бесплатно осуществить неограниченное количество поездок на всех видах общественного транспорта, работающего по муниципальным маршрутам. Наибольший наплыв пассажиров ожидается в центре города в связи с большим праздничным концертом на площади Павших борцов. Концерт «Мы вместе», посвященный четвертой годовщине воссоединения Крыма с Россией, начнется в 20-00. Специальным гостем праздничной программы станет звезда российской эстрады Сати Казанова. Перед зрителями выступят также лучшие творческие коллективы Волгоградской области. Всех желающие смогут быстро и с комфортом прибыть к месту проведения праздничного мероприятия, а затем вернуться домой - автобусы, троллейбусы и трамваи, включая скоростной, будут ходить часто. Интервал движения составит от 3 минут на скоростном трамвае до 10 - 15 минут на автобусах и троллейбусах. 

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«Как стать политиком и какими должны быть первые шаги для этого?».  «Почему вы выбрали профессию юриста, а стали депутатом?». «Каково это – работать в Госдуме?». «Есть ли у вас и других депутатов личные переводчики?». «Как относитесь к движению «Молодые профессионалы?». «Что нужно делать, чтобы молодежь не уезжала из любимого города и региона?». «Какие книги читаете?»…  Это – только малая часть вопросов, которые прозвучали на встрече студентов Волгоградского экономико-технического колледжа с депутатом Госдумы от Волгоградской области, координатором федерального проекта «Народный контроль», членом комитета Госдумы по делам семьи, женщин и детей Анной Кувычко. Однако главной темой беседы стало обсуждение вопросов образования, выбора...
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В рамках подготовки к празднованию 65-летия Волжского в  администрации Волгоградской области принято решение о выделении средств на ремонт мостового перехода через ГЭС. Как сообщили ИА «Высота 102» в пресс-службе администрации Волжского,  специалисты проведут обследование мостового переезда, сформируют перечень работ и определят их стоимость. Начало дорожного ремонта запланировано на текущий год. Напомним, что на этой неделе в ходе заседания Совета директоров промышленных предприятий региона губернатор Андрей Бочаров поручил главе города Игорю Воронину подготовить предложения для формирования программы комплексного развития Волжского. В рамках программы планируется модернизация объектов сферы ЖКХ, культуры, здравоохранения, дорожной инфраструктуры, а также  благоустройство общественных пространств. Игорь Николаевич отметил: «Дорога...
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Газетный киоск 16.03.2018 16:33

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Общество 16.03.2018 16:17

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Общество 16.03.2018 15:14 (Обновлено: 16.03.2018 16:15)

В Волгограде новый вытрезвитель подселили в частный сектор Сегодня начальнику Главного управления по обеспечению охраны общественного порядка МВД РФ генерал-лейтенанту полиции Юрию Валяеву, прибывшему  в Волгоград, показали вытрезвитель, который планируется открыть к ЧМ-2018. Как сообщает корреспондент ИА «Высота 102», новое  учреждение имеет «многоэтажное» название: «Отделение по оказанию помощи лицам, находящимся в состоянии опьянения и утратившими способность самостоятельно передвигаться и ориентироваться в окружающем пространстве». Современный вытрезвитель, который готов обслужить перебравших гостей ЧМ-2018, представляет собой несколько одноэтажных зданий за плотным забором, расположившихся в частном секторе на ул. Смоленской в Дзержинском районе Волгограда. Как стало известно ИА «Высота 102», в ближайшее время учреждение останется закрытым, а откроется уже ближе...
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17 марта 07:42
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