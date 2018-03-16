В Волжском назовут территории, свободные от спиртного

В администрации Волжского принят порядок проведения публичного обсуждения по вопросу определения границ прилегающих территорий, где будет запрещена продажа алкоголя. Как сообщает ИА «Высота 102» со ссылкой на постановление главы городского округа город Волжский, относительно каждой конкретной территории будет подготовлен проект, который и вынесут на всенародное обсуждение. В рабочую комиссию по данному вопросу вошли представители администрации города и торгово-промышленной палаты города. Обсуждение, как говорится в документе, должно проходить в открытой и публичной форме, и каждый может выражать свое мнение. Напомним, в Волжском уже стало традицией запрещать торговлю алкоголем во время праздников в магазинах, которые расположены в непосредственной близости от проведения массовых мероприятий. А во время недавнего празднования Масленицы сотрудники полиции разворачивали назад граждан, которые пытались проникнуть на территорию парка «ВГС» с бутылками с алкоголем.



