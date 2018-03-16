На юге Волгограда молодежный клуб для инвалидов ожидают приятные хлопоты





Новый молодежный центр Красноармейского района Волгограда площадью почти 400 квадратных метров скоро начнет свою работу. Как сообщили ИА «Высота 102» в пресс-службе администрации города, сейчас активными темпами ведутся отделочные работы. Планируется, что здесь смогут заниматься до 350 ребят. В просторном помещении по адресу ул. Светлоярская,46 разместятся театральная и музыкальная студии, школа аниматоров, тренажерный зал, современный конференц-зал и фотозона.

В новый досуговый клуб готовятся переехать, в том числе, дети-инвалиды из молодежно-подросткового клуба «Квартал». Здесь уже установлены пандусы, размещены таблички со шрифтом Брайля, соответствующим образом обустроены туалетные комнаты. Кроме того, проведена реконструкция системы водоснабжения, после окончания отопительного сезона будут заменены сети отопления, застелены новые полы. В скором времени на территории центра может открыться пункт выдачи детской и взрослой литературы – помощь в этом клубу окажут городские библиотеки.

Всего в Волгограде функционирует более 70 подростковых клубов. В прошлом году новоселье справил молодежный центр, расположенный в Кировском районе. Для детей в новом помещении начали работать танцевальные студии бального и современного танца, спортивные залы для занятий фитнесом и аэробикой, творческие студии.



