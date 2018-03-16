В Волгограде легкоатлетический сектор стадиона «Зенит» ожидает евроремонт

В Волгограде ищут подрядчика для замены покрытия легкоатлетического сектора стадиона «Зенит». Как сообщили ИА «Высота 102» в пресс-службе мэрии, также объявлена закупка оборудования по уходу за футбольным полем с натуральным покрытием. Это будет современный газонокосильный райдер, с помощью которого работники «Зенита» смогут заботиться о траве - разрыхлять почву, снимать густой дерн, проводить аэрацию грунта, убирать остатки сухой растительности и подстригать. Легкоатлетический сектор стадиона - это традиционное место для проведения соревнований по прыжкам в длину и высоту, здесь проходят тренировки спортсменов. Всего в рамках объявленных аукционов на оснащение стадиона выделено порядка 5,5 млн рублей.

Запланированные на стадионе работы станут очередным этапом комплексного обновления «Зенита». Напомним, объект был открыт после реконструкции в конце ноября прошлого года. На одном из старейших спортивных сооружений города модернизировали сети тепло-, электро- и газоснабжения. Стадион теперь освещают четыре мощных прожектора. На всей территории комплекса размещено 120 камер видеонаблюдения, рядом со стадионом оборудована автопарковка на 76 мест. Главная гордость спортивной арены - новое футбольное поле с травяным покрытием площадью 8 тысяч квадратных метров и системой полива.

Сегодня на базе «Зенита» работают секции по стрельбе, дзюдо, бокса, легкой и тяжелой атлетики, художественной и эстетической гимнастики, проводятся районные и городские турниры по футболу. Одновременно здесь могут заниматься более 2,5 тысяч юных спортсменов.