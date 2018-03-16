Продавшую чужой “Запорожец” волгоградку искали по всей стране

Жительница Волгограда Ирина Филиппова пытается выяснить, каким образом она из законопослушного гражданина превратилась в злостного должника, если исправно вносила плату за услуги ЖКХ. Как сообщила ИА "Высота 102" волгоградка, о существовании долга она узнала, когда приставы стали снимать деньги с ее банковской карты. Выяснилось, что за ней числится долг за неуплату коммунальных услуг на сумму более 65 тысяч рублей. Есть даже решение суда о взыскании денег в пользу УК "Ренессанс", которое и заявило иск мировому судье в порядке упрощенного производства. Отметим, что такое производство осуществляется без приглашения сторон и не предполагает проведения предварительного слушания. Жительница Волгограда утверждает, что платила за...

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