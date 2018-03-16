В природном парке Волгоградской области построят девять плотин

Около 9,3 миллионов рублей выделено на разработку проектной документации на строительство девяти водопропускных сооружений. Как сообщает ИА «Высота 102» со ссылкой на сайт госзаказов, искусственные плотины должны быть построены на ериках Сахарный, Дударев около хутора Закутский, Нарезной, Шуматин около хутора Чааевец, Дудик около этого же населенного пункта, два сооружения – на протоке около хутора Невидимка, а также на ерике Шуматин около хутора Чапаевец. Заказчиком работ выступил комитет природных ресурсов, лесного хозяйства и экологии. Искусственные плотины должны обеспечивать более эффективное обводнение Волго-Ахтубинской поймы, при этом – не нарушать экологическое равновесие и не принести вред охраняемой природной территории. При строительстве плотин также должна учитываться возможность регулирования пропуска воды с учетом режима работы Волгоградского гидроузла. К слову, на плотинам должен быть обеспечен беспрепятственный автомобильный проезд. Проекты выполнят к концу года.



