В Волжском отремонтируют мостовой переход через ГЭС

В рамках подготовки к празднованию 65-летия Волжского в администрации Волгоградской области принято решение о выделении средств на ремонт мостового перехода через ГЭС. Как сообщили ИА «Высота 102» в пресс-службе администрации Волжского, специалисты проведут обследование мостового переезда, сформируют перечень работ и определят их стоимость. Начало дорожного ремонта запланировано на текущий год. Напомним, что на этой неделе в ходе заседания Совета директоров промышленных предприятий региона губернатор Андрей Бочаров поручил главе города Игорю Воронину подготовить предложения для формирования программы комплексного развития Волжского. В рамках программы планируется модернизация объектов сферы ЖКХ, культуры, здравоохранения, дорожной инфраструктуры, а также благоустройство общественных пространств. Игорь Николаевич отметил: «Дорога через мостовой переход ГЭС имеет большое значение для региона. За сутки по ней проходят порядка 24000 автомобилей, треть из которых – большегрузы. Дорожное полотно требует серьезного ремонта и значительных финансовых затрат. Поэтому работы будут вестись поэтапно и начнутся уже в этом году». Кроме того, в Волжском в 2018 году в рамках приоритетного федерального проекта «Безопасные и качественные дороги» на дорожный ремонт предусмотрено 100 миллионов рублей. В городе отремонтируют порядка 70 тысяч м2 дорожного полотна. Среди объектов – ул. Кирова и участок ул. Пушкина (промышленной) от кольца ВПЗ до ул. Александрова.





