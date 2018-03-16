





Смотрите сегодня в программе: в день выборов мэрия Волгограда дарит жителям бесплатный проезд на муниципальном транспорте. Робот по сбиванию сосулек и другие научные разработки: студент из Волгограда рассказал президенту о своих планах. Все по международным стандартам: в Волжском построили и открыли комфортабельный изолятор временного содержания. Шел, поскользнулся, очнулся, гипс : волгоградцы передают привет коммунальным службам из больничных палат.





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