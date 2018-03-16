



РОСТОВ-НА-ДОНУ, 16 марта. /ТАСС/.

Северо-Кавказский окружной военный суд признал виновными двоих жителей Волгоградской области в финансировании международных террористов, действующих на территории Сирии. Об этом сообщает пресс-служба военного суда.

"Суд признал убедительными представленные доказательства в том, что жители Волгоградской области Казбек Басаев и Руслан Таймысханов перевели почти 200 тыс. рублей на нужды незаконных вооруженных формирований (НВФ) и международных террористических организаций, в том числе "Имарат Кавказ" и "Исламское государство" (запрещены в РФ), действующих на территории Сирийской Арабской Республики", - отметил представитель пресс-службы. В частности, 4 и 20 мая 2014 года в Волгограде и Грозном Бачаев через безналичные платежные системы перевел более 30 тыс. рублей на банковскую карту участниками НВФ. В апреле 2015 года в хуторе Шебалино Октябрьского района Волгоградской области он и Таймысханов также собрали и перевели международным террористам почти 24 тыс. рублей, а в январе 2016 года - ещё 140 тыс. рублей.

Приговором военного суда их признали виновными в финансировании терроризма, Басаева осудили на девять лет лишения свободы, а Таймысханова - на восемь лет с отбыванием наказания в колонии общего режима.

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