В Волгограде новый вытрезвитель подселили в частный сектор





Сегодня начальнику Главного управления по обеспечению охраны общественного порядка МВД РФ генерал-лейтенанту полиции Юрию Валяеву, прибывшему в Волгоград, показали вытрезвитель, который планируется открыть к ЧМ-2018. Как сообщает корреспондент ИА «Высота 102», новое учреждение имеет «многоэтажное» название: «Отделение по оказанию помощи лицам, находящимся в состоянии опьянения и утратившими способность самостоятельно передвигаться и ориентироваться в окружающем пространстве». Современный вытрезвитель, который готов обслужить перебравших гостей ЧМ-2018, представляет собой несколько одноэтажных зданий за плотным забором, расположившихся в частном секторе на ул. Смоленской в Дзержинском районе Волгограда. Как стало известно ИА «Высота 102», в ближайшее время учреждение останется закрытым, а откроется уже ближе к ЧМ-2018. Сегодня же в Волжском состоялось открытие ИВС, построенного согласно международным нормам. Новенькое учреждение получило в подарок в том числе автозак.

Напомним, впервые о планах органов власти открыть в Волгограде вытрезвитель стало известно еще в феврале прошлого года. Тогда в областную думу администрация региона внесла проект поправок в бюджет региона, согласно которым на создание «трезвяка» выделялось 10,5 млн рублей. Как отмечалось в пояснительной записке к поправкам в бюджет, специализированное отделение «для вытрезвления лиц, находящихся в состоянии алкогольного опьянения на период ЧМ-2018» будет создано на базе областного наркологического диспансера.



