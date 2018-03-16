«Сто вопросов взрослому»: Депутат Госдумы обменялась мнениями с волгоградскими студентами о политике и карьере

«Как стать политиком и какими должны быть первые шаги для этого?». «Почему вы выбрали профессию юриста, а стали депутатом?». «Каково это – работать в Госдуме?». «Есть ли у вас и других депутатов личные переводчики?». «Как относитесь к движению «Молодые профессионалы?». «Что нужно делать, чтобы молодежь не уезжала из любимого города и региона?». «Какие книги читаете?»…

Это – только малая часть вопросов, которые прозвучали на встрече студентов Волгоградского экономико-технического колледжа с депутатом Госдумы от Волгоградской области, координатором федерального проекта «Народный контроль», членом комитета Госдумы по делам семьи, женщин и детей Анной Кувычко. Однако главной темой беседы стало обсуждение вопросов образования, выбора профессии, участия в жизни города и региона, неравнодушия каждого к проблемам и задачам, стоящими перед страной.

Как признались журналистам съемочной группы ИА «Высота 102» студенты колледжа, полуторачасовое общение «пробежало как мгновение». Анна Кувычко вручила благодарственное письмо Госдумы директору колледжа Сергею Абрамову за плодотворную деятельность в подготовке квалифицированных кадров, повышении статуса и стандартов в профессиональной подготовке и популяризации рабочих профессий и выразила ему искреннюю благодарность за большой вклад в движение «WorldSkills» – «Молодые профессионалы».

Подробности – в материале информагентства.