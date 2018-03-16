Дороги в Волгоградской области обледенеют в воскресенье





ФКУ Упрдор «Азов» предупреждает водителей: согласно данным спутниковых метеосистем, установленных вдоль сети федеральных автодорог, в воскресенье, 18 марта, ожидаются осадки при резком понижении температуры воздуха до -5 градусов. На трассе А-260 Волгоград - Каменск-Шахтинский в Волгоградской области снег с дождем при минусовой температуре возможен уже в первой половине дня. Затем циклон придет и в Ростовскую область, где под ударом стихии окажутся трассы А-260 и А-270, сообщили ИА «Высота 102» в федеральном учреждении.

Все подрядные организации, ответственные за зимнее содержание автодорог, предупреждены и приведены в состояние готовности. Сейчас в Волгоградской области дежурят 15 единиц техники, в Ростовской - 30. Общих резерв технопарка в двух регионах составляет порядка 140 специализированных дорожных машин. Количество техники регулируется согласно метеообстановки. Мониторинг состояния автодорог дежурные ФКУ Упрдор «Азов» ведут круглосуточно при помощи систем метео- и видеоконтроля.

В свою очередь дорожные службы призывают водителей соблюдать правила дорожного движения, выбирать скоростной режим, соответствующий погодным условиям, а также не создавать препятствий для работы техники. Круглосуточный телефон оперативных дежурных Управления для экстренной связи: (863) 2329460.



