



Свыше 1 млн штук марок общей стоимостью в 6 млн рублей закупят для судов Волгоградской области. Как сообщает ИА «Высота 102» со ссылкой на сайт государственных закупок, марочную продукцию управление судебного департамента в Волгоградской области приобретает у единственного поставщика. По всей видимости, речь идет о «ФГУП «Почта России». К маркам прилагаются и конверты – 115 тысяч штук которых обойдутся заказчику в 5 млн рублей. Каждый конверт, в который работники судов вложат извещения или судебные акты, стоит федеральному бюджету 50 копеек. Еще одна закупка, объявленная региональным управлением судебного департамента, касается поставки офисной бумаги на сумму 5 млн рублей.

Отметим, что в судах Волгоградской области должен значительно сократиться объем рассылаемой бумажной корреспонденции. Так, председатель областного суда Николай Подкопаев недавно публично заявил о том, что весь документооборот в судах региона до конца 2018 года станет электронным, а извещать участников процесса будут преимущественно смс. По его словам, сегодня отправлять смс дешевле, чем бумажную корреспонденцию, а «правовые последствия одинаковые». Так, на отправку письма суд тратит 110 рублей, а стоимость одного смс-сообщения составляет 10 копеек. Введение в судах электронного документооборота вместо бумажного, по словам Подкопаева, не только значительно сокращает расходы, но и сроки рассмотрения дел, количество которых с каждым годом растет. Однако, вероятно, переход на электронный документооборот пока затягивается.



