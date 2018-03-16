|Общество
|16.03.2018 13:46(Обновлено: 16.03.2018 17:12)
Суды Волгоградской области грезят об электронных письмах, но «Почта России» не отпускает
Свыше 1 млн штук марок общей стоимостью в 6 млн рублей закупят для судов Волгоградской области. Как сообщает ИА «Высота 102» со ссылкой на сайт государственных закупок, марочную продукцию управление судебного департамента в Волгоградской области приобретает у единственного поставщика. По всей видимости, речь идет о «ФГУП «Почта России». К маркам прилагаются и конверты – 115 тысяч штук которых обойдутся заказчику в 5 млн рублей. Каждый конверт, в который работники судов вложат извещения или судебные акты, стоит федеральному бюджету 50 копеек. Еще одна закупка, объявленная региональным управлением судебного департамента, касается поставки офисной бумаги на сумму 5 млн рублей.
Отметим, что в судах Волгоградской области должен значительно сократиться объем рассылаемой бумажной корреспонденции. Так, председатель областного суда Николай Подкопаев недавно публично заявил о том, что весь документооборот в судах региона до конца 2018 года станет электронным, а извещать участников процесса будут преимущественно смс. По его словам, сегодня отправлять смс дешевле, чем бумажную корреспонденцию, а «правовые последствия одинаковые». Так, на отправку письма суд тратит 110 рублей, а стоимость одного смс-сообщения составляет 10 копеек. Введение в судах электронного документооборота вместо бумажного, по словам Подкопаева, не только значительно сокращает расходы, но и сроки рассмотрения дел, количество которых с каждым годом растет. Однако, вероятно, переход на электронный документооборот пока затягивается.
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Мамочки в Волгограде получили от депутата Госдумы приданое для малышей
Торжественное награждение победителей регионального этапа всероссийского конкурса «Менеджер года» прошло накануне в администрации региона. Как сообщает...
Они воспитывают детей, спасают жизни, помогают тем, кто больше всех нуждается в поддержке. Журналисты ИА «Высота 102» нашли в Волгоградской...
Неожиданный сюрприз получили сегодня мамочки Волгограда, у которых родились малыши в Международный день 8 марта,...
|Экология
|16.03.2018 17:57
Российские предприниматели в "ОПОРЕ РОССИИ" встретились с японскими специалистами, прибывшими на территорию РФ для изучения практики утилизации отходов в городах-миллионниках. Как сообщили ИА "Высота 102" в ГК "Чистый город", комитет по реформированию отрасли обращения с отходами, который в "ОПОРЕ РОССИИ" возглавляет Полина Вергун, представил коллегам из Японии концепцию развития отрасли обращения с отходами в России. Известно, что сегодня российская сфера обращения с отходами находится в стадии активных преобразований. В стране вводится новая система, согласно которой полную организацию деятельности отрасли обращения с отходами в субъектах РФ берут на себя региональные операторы. По словам Полины Вергун, сегодня отрасль...
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|Общество
|16.03.2018 17:50
«Сто вопросов взрослому»: Депутат Госдумы обменялась мнениями с волгоградскими студентами о политике и карьере
«Как стать политиком и какими должны быть первые шаги для этого?». «Почему вы выбрали профессию юриста, а стали депутатом?». «Каково это – работать в Госдуме?». «Есть ли у вас и других депутатов личные переводчики?». «Как относитесь к движению «Молодые профессионалы?». «Что нужно делать, чтобы молодежь не уезжала из любимого города и региона?». «Какие книги читаете?»… Это – только малая часть вопросов, которые прозвучали на встрече студентов Волгоградского экономико-технического колледжа с депутатом Госдумы от Волгоградской области, координатором федерального проекта «Народный контроль», членом комитета Госдумы по делам семьи, женщин и детей Анной Кувычко. Однако главной темой беседы стало обсуждение вопросов образования, выбора...
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|Экономика
|16.03.2018 16:55
В рамках подготовки к празднованию 65-летия Волжского в администрации Волгоградской области принято решение о выделении средств на ремонт мостового перехода через ГЭС. Как сообщили ИА «Высота 102» в пресс-службе администрации Волжского, специалисты проведут обследование мостового переезда, сформируют перечень работ и определят их стоимость. Начало дорожного ремонта запланировано на текущий год. Напомним, что на этой неделе в ходе заседания Совета директоров промышленных предприятий региона губернатор Андрей Бочаров поручил главе города Игорю Воронину подготовить предложения для формирования программы комплексного развития Волжского. В рамках программы планируется модернизация объектов сферы ЖКХ, культуры, здравоохранения, дорожной инфраструктуры, а также благоустройство общественных пространств. Игорь Николаевич отметил: «Дорога...
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|Газетный киоск
|16.03.2018 16:33
РОСТОВ-НА-ДОНУ, 16 марта. /ТАСС/. Северо-Кавказский окружной военный суд признал виновными двоих жителей Волгоградской области в финансировании международных террористов, действующих на территории Сирии. Об этом сообщает пресс-служба военного суда. "Суд признал убедительными представленные доказательства в том, что жители Волгоградской области Казбек Басаев и Руслан Таймысханов перевели почти 200 тыс. рублей на нужды незаконных вооруженных формирований (НВФ) и международных террористических организаций, в том числе "Имарат Кавказ" и "Исламское государство" (запрещены в РФ), действующих на территории Сирийской Арабской Республики", -...
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|Общество
|16.03.2018 16:17 (Обновлено: 16.03.2018 16:32)
Волгоградское областное отделение политической партии "Коммунистическая партия Российской Федерации" проиграло очередной иск товариществу собственников жилья "Квартал 122" из Дзержинского района Волгограда, сообщает ИА "Высота 102" со ссылкой на арбитраж. Партийцев обязали выплатить ТСЖ более 11,7 тысячи рублей в качестве процентов за пользование чужими денежными средствами, а также расходов на оплату представителя и госпошлины. Выяснилось, что областное отделение КПРФ не спешит исполнять ранее вынесенное решение суда о взыскании в пользу ТСЖ "Квартал 122" задолженности за аренду офиса и содержание контейнерной площадки в сумме почти 120 тысяч рублей с учетом пени за просрочку. Это решение было принято еще 15 сентября 2017 года,...
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|Общество
|16.03.2018 15:14 (Обновлено: 16.03.2018 16:15)
Сегодня начальнику Главного управления по обеспечению охраны общественного порядка МВД РФ генерал-лейтенанту полиции Юрию Валяеву, прибывшему в Волгоград, показали вытрезвитель, который планируется открыть к ЧМ-2018. Как сообщает корреспондент ИА «Высота 102», новое учреждение имеет «многоэтажное» название: «Отделение по оказанию помощи лицам, находящимся в состоянии опьянения и утратившими способность самостоятельно передвигаться и ориентироваться в окружающем пространстве». Современный вытрезвитель, который готов обслужить перебравших гостей ЧМ-2018, представляет собой несколько одноэтажных зданий за плотным забором, расположившихся в частном секторе на ул. Смоленской в Дзержинском районе Волгограда. Как стало известно ИА «Высота 102», в ближайшее время учреждение останется закрытым, а откроется уже ближе...
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|Общество
|16.03.2018 14:52
Постановлением мирового судьи судебного участка №75 начальник расчетно-аналитического отдела унитарной некоммерческой организации «Региональный фонд капремонта» Наталья Ракова признана виновной в нарушении порядка рассмотрения обращений граждан (ст.5.59 КоАП РФ). Как сообщила ИА «Высота 102» старший помощник прокурора Волгоградской области Оксана Черединина, ответ на обращение граждан должен подписываться руководителем государственного органа или органа местного самоуправления, должностным лицом либо уполномоченным на то лицом. Вместе с тем, в нарушение требований законодательства, ответы на электронные обращение граждан направлялись сотрудниками УНО «Региональный фонд капремонта» без подписи и данных об исполнителе, что лишало заявителей возможности дальнейшего обжалования ответов. На основании постановления прокуратуры Дзержинского района Волгограда суд назначил Раковой, являющейся в УНО...
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|Общество
|16.03.2018 14:45 (Обновлено: 16.03.2018 15:07)
Жители Краснослободска, до которого из центра Волгограда по мосту через Волгу можно доехать за 15 минут, прислали в редакцию ИА «Высота 102» фотографии центральной улицы - улицы Ленина, посетовав на бездействие местной власти. «Тонут люди и машины, ни в магазин сходить, ни проехать. Ситуация усугубляется еще тем, что в нашем городе это единственная дорога. Люди просто вынуждены портить обувь, машины, а глава администрации никаких мер не принимает. Раньше хоть откачивали эту лужу (при предыдущих главах). А этот просто бездействует», - написали краснослободцы. О ситуации, когда пешеходы каждую секунду...
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|Общество
|16.03.2018 14:02 (Обновлено: 16.03.2018 16:18)
ФКУ Упрдор «Азов» предупреждает водителей: согласно данным спутниковых метеосистем, установленных вдоль сети федеральных автодорог, в воскресенье, 18 марта, ожидаются осадки при резком понижении температуры воздуха до -5 градусов. На трассе А-260 Волгоград - Каменск-Шахтинский в Волгоградской области снег с дождем при минусовой температуре возможен уже в первой половине дня. Затем циклон придет и в Ростовскую область, где под ударом стихии окажутся трассы А-260 и А-270, сообщили ИА «Высота 102» в федеральном учреждении. Все подрядные организации, ответственные за зимнее содержание автодорог, предупреждены и приведены в состояние готовности. Сейчас в Волгоградской области дежурят 15 единиц техники, в Ростовской - 30....
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|Общество
|16.03.2018 13:44
В Волжском введен в эксплуатацию новый изолятор временного содержания. сообщает корреспондент ИА “Высота 102”. Объект, строительство которого началось в 2015 году, находится рядом с комплексом зданий УМВД Волжского. На площади в 1,24 га. разместилось четырехэтажное здание, вышки, прогулочные и спортивные площадки, канализационная насосная станция, а также вольер для служебных собак. В здании находятся блоки карцеров, камеры для инвалидов, престарелых лиц, беременных женщин, а также для женщин с детьми, задержанных за попрошайничество. Предусмотрены здесь и комнаты для свиданий с арестантами, помещения для следователей и адвокатов. Есть медицинский изолятор и грузовой лифт для персонала. ...
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|Расследования
|16.03.2018 13:03
Следственным отделом по Центральному району Следственного управления СКР по области возбуждено уголовное дело в отношении младшего инспектора помещения, функционирующего в режиме следственного изолятора на территории исправительного учреждения ФКУ ЛИУ-15 УФСИН России по Волгоградской области. Он подозревается в совершении преступления, предусмотренного ч.2 ст.290 УК РФ (получение должностным лицом взятки в значительном размере), сообщили ИА «Высота 102» в СУ СК РФ по Волгоградской области. По данным следствия, в октябре 2017 года к подозреваемому обратился представитель коммерческой организации с просьбой помочь ему в заключении договора между фирмой и исправительным учреждением на оказание работ по привлечению рабочих из числа осужденных на строительном...
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|Общество
|16.03.2018 12:56
В Волжском депутаты активно обсуждают с горожанами дизайн-проекты территорий перед предстоящим голосованием
В Волжском завершается предварительное общественное обсуждение дизайн-проектов территорий, которые вошли в перечень первоочередного благоустройства в рамках реализации федерального проекта «Формирование комфортной городской среды». Как сообщили ИА «Высота 102» в Волжской городской думе, активное участие в этом процессе принимают депутаты. Одну из таких встреч-обсуждений на 11 территориальном округе провел председатель Волжской городской думы Дмитрий Ястребов. Жители 30, 31, 37 и 38 микрорайонов, пришедшие на встречу, познакомились с лучшими концепциями, отобранными для голосования. «Мы просим жителей выбрать в ходе голосования три приоритетных, на их взгляд, проекта, которые будут реализованы уже в 2018...
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|Общество
|16.03.2018 12:51
Абсолютно безвозмездно смогут передвигаться на автобусах, трамваях и троллейбусах жители и гости Волгограда в течение всего дня выборов президента. Такой шикарный подарок 18 марта гражданам делает администрация Волгограда. Как сообщили ИА «Высота 102» в пресс-службе мэрии, речь идет о бесплатном проезде в транспорте, который следует по муниципальным маршрутам. Таким образом, в беспрецедентной акции не участвуют только маршрутные такси.
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|Выборы
|16.03.2018 12:28
«Ростелеком» запустил портал нашвыбор2018.рф, с помощью которого жители из любых регионов России смогут наблюдать за ходом выборов, начиная с 07:00 18 марта по местному времени, и до завершения подсчета голосов и подписания соответствующих протоколов. Транслировать видео будут в режиме онлайн с участков, которые оснащены средствами видеонаблюдения. Как пояснили ИА «Высота 102» в пресс-службе компании, на портале нашвыбор2018.рф пользователю не потребуется регистрация, достаточно выбрать нужный участок и открыть окошко трансляции изображения с помощью стандартного медиаплеера. Если гражданин захочет воспользоваться формой обратной связи, то ему нужно будет авторизоваться, используя учетную запись в ЕСИА. Работу портала в ходе выборов обеспечивает «Ростелеком». ...
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|Выборы
|16.03.2018 11:48
В облизбиркоме отклонили жалобу волгоградских коммунистов на нарушения, которые якобы происходят во время выборной кампании в Калачевском районе Волгоградской области. Как сообщает ИА «Высота 102» со ссылкой на документы, опубликованные на сайте ИКВО, в облизбирком поступило обращение доверенного лица кандидата на должность президента России Павла Грудинина – Зарины Аслановой с приложением заявлений первого секретаря районного комитета КПРФ Виталия Шматкова, адресованных и.о. первого секретаря Сталинградского обкома Тамаре Головачевой. В частности, в заявлениях первого секретаря Калачевского райкома КПРФ указывалось, что муниципальные служащие вмешиваются в работу членов УИК. Также сообщалось о размещении портретов президента России в помещениях для голосования. Кроме...
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