



Следственным отделом по Центральному району Следственного управления СКР по области возбуждено уголовное дело в отношении младшего инспектора помещения, функционирующего в режиме следственного изолятора на территории исправительного учреждения ФКУ ЛИУ-15 УФСИН России по Волгоградской области. Он подозревается в совершении преступления, предусмотренного ч.2 ст.290 УК РФ (получение должностным лицом взятки в значительном размере), сообщили ИА «Высота 102» в СУ СК РФ по Волгоградской области.

По данным следствия, в октябре 2017 года к подозреваемому обратился представитель коммерческой организации с просьбой помочь ему в заключении договора между фирмой и исправительным учреждением на оказание работ по привлечению рабочих из числа осужденных на строительном объекте. В ноябре того же года между организацией и УФСИН заключен договор. Представителем колонии при организации работы осужденных на объекте фирмы был назначен подозреваемый.

В декабре 2017 года подследственный потребовал от представителя компании 80 тысяч рублей за ежедневную своевременную доставку семерых осужденных на строительный объект. В марте текущего года, находясь в помещении фирмы, сотрудник УФСИН получил от представителя организации незаконное денежное вознаграждение за совершение действий, входящих в его служебные полномочия.

Факт преступной деятельности инспектора ФСИН был вскрыт сотрудниками Управления экономической безопасности и противодействия коррупции ГУ МВД России по области, регионального Управления ФСБ России и подразделения собственной безопасности регионального Управления ФСИН России. Свою вину в содеянном он полностью признал.



