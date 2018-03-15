







В Волжском завершается предварительное общественное обсуждение дизайн-проектов территорий, которые вошли в перечень первоочередного благоустройства в рамках реализации федерального проекта «Формирование комфортной городской среды». Как сообщили ИА «Высота 102» в Волжской городской думе, активное участие в этом процессе принимают депутаты. Одну из таких встреч-обсуждений на 11 территориальном округе провел председатель Волжской городской думы Дмитрий Ястребов.













Жители 30, 31, 37 и 38 микрорайонов, пришедшие на встречу, познакомились с лучшими концепциями, отобранными для голосования.

«Мы просим жителей выбрать в ходе голосования три приоритетных, на их взгляд, проекта, которые будут реализованы уже в 2018 году, – пояснил депутат по 11 округу Дмитрий Ястребов. – Мнение горожан для нас очень важно. Такая новая форма общественного обсуждения дает возможность учесть потребности и запросы горожан, вызвать у них чувство сопричастности к развитию родного города. Это совместная работа власти и общества над тем, чтобы сделать наш город более красивым, комфортным, удобным для жизни и отдыха, приема гостей».













Жители 11 округа с большим интересом и заинтересованностью ознакомились с проектами благоустройства территории санитарно-защитной зоны вдоль ул. Пушкина, в т.ч. в районе ул. 40 лет Победы; сквера у памятника воинам-интернационалистам; территории между 30 и 37 микрорайонам, а также территории вдоль 31 микрорайона по ул. Мира.

«Все мы переживаем за наши микрорайоны, сами стараемся принимать активное участие в городских акциях по благоустройству. И у нас есть уже заметные результаты. Благодаря совместной работе с нашим депутатом Дмитрием Ястребовым актив ветеранской организации и жители прилегающих домов в 2017 году благоустроили площадку у дома по ул. Мира, 134. Сейчас здесь установлена мемориальная доска кавалеру ордена Славы трех степеней Петру Ивановичу Гурьянову, проложена пешеходная дорожка между 30 и 37 микрорайонами на участке от улицы 87-й Гвардейской до улицы Волжской Военной Флотилии, произведен монтаж поливочного водопровода и последующая высадка кленовой аллеи вдоль дома № 151 по ул. Мира в 38 микрорайоне. Словом, текущая работа ведется большая. Но предложенные большие проекты заметно сделают наши новые районы уютнее и комфортнее, поэтому многие намерены прийти и проголосовать за понравившиеся проекты», – рассказала председатель первичной ветеранской организации 31 микрорайона Лидия Ивановна Савченко.

Делясь впечатлениями о ходе обсуждения проектов, представленных специалистами управления архитектуры и градостроительства администрации города, Дмитрий Ястребов отметил, что общественные обсуждения по отбору территорий для благоустройства формируют новую систему взаимодействия власти и населения. «Жители имеют возможность быть услышанными и прямо заявить свою позицию, именно так и строится гражданское общество. Механизм таких обсуждений позволяет создать систему чуткого реагирования власти на запросы горожан».

Напомним, что 18 марта 2018 года с 8.00 до 20.00 в Волжском состоится рейтинговое голосование по выбору общественных территорий, подлежащих благоустройству в 2018-2019 годах. Оно пройдет в местах голосования по выборам Президента. В голосовании могут принять участие волжане в возрасте от 14 лет.

Рейтинговое голосование пройдёт в рамках реализации муниципальной программы формирования современной городской среды на 2018-2022 годы. Голосование по общественным территориям является рейтинговым, так как каждый участник может голосовать за несколько проектов, внесенных в бюллетень. По итогам будет определена очерёдность благоустройства каждой территории до 2022 года.



