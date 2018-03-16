В Волгоградской области открыли новый комфортабельный ИВС





В Волжском введен в эксплуатацию новый изолятор временного содержания. сообщает корреспондент ИА “Высота 102”. Объект, строительство которого началось в 2015 году, находится рядом с комплексом зданий УМВД Волжского. На площади в 1,24 га. разместилось четырехэтажное здание, вышки, прогулочные и спортивные площадки, канализационная насосная станция, а также вольер для служебных собак. В здании находятся блоки карцеров, камеры для инвалидов, престарелых лиц, беременных женщин, а также для женщин с детьми, задержанных за попрошайничество.









Предусмотрены здесь и комнаты для свиданий с арестантами, помещения для следователей и адвокатов. Есть медицинский изолятор и грузовой лифт для персонала.









Приехавший на открытие начальник Главного управления по обеспечению охраны общественного порядка МВД РФ генерал-лейтенант полиции Юрий Валяев поздравил коллег с событием. Он отметил, что сегодня почти половина ИВС в России не соответствуют стандартам. "Работать здесь будет приятнее, но и требования к сотрудникам будут выше", - заявил генерал-лейтенант. По словам начальника ГУ МВД Александра Кравченко, ИВС в Волжском построен согласно международным нормам.









Не обошлось сегодняшнее событие и без подарков. Так, УМВД Волжскому были вручены по два автомобиля "Лада" и "Рено". "Лада Грант" и новенький автозак достались полку, который будет обслуживать ИВС Волжского.