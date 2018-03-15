|Выборы
|16.03.2018 12:28
«Ростелеком» запустил портал для видеонаблюдения за выборами президента
«Ростелеком» запустил портал нашвыбор2018.рф, с помощью которого жители из любых регионов России смогут наблюдать за ходом выборов, начиная с 07:00 18 марта по местному времени, и до завершения подсчета голосов и подписания соответствующих протоколов. Транслировать видео будут в режиме онлайн с участков, которые оснащены средствами видеонаблюдения.
Как пояснили ИА «Высота 102» в пресс-службе компании, на портале нашвыбор2018.рф пользователю не потребуется регистрация, достаточно выбрать нужный участок и открыть окошко трансляции изображения с помощью стандартного медиаплеера. Если гражданин захочет воспользоваться формой обратной связи, то ему нужно будет авторизоваться, используя учетную запись в ЕСИА. Работу портала в ходе выборов обеспечивает «Ростелеком».
Для обеспечения поддержки пользователей портала нашвыбор2018.рф «Ростелеком» предоставил интеллектуальный номер 8-800-301-00-55 «горячей линии», куда смогут обратиться представители УИК, ТИК и простые пользователи портала. Звонки на него будут бесплатными из любого региона России. Техническую поддержку звонков на этот номер будут осуществлять несколько центров обработки вызовов «Ростелекома».
Для мониторинга системы видеонаблюдения «Ростелеком» разработал и запустил специальный служебный портал. С его помощью сотрудники УИК, ТИК и избирательных комиссий субъектов РФ смогут отслеживать работоспособность оборудования, а также воспользоваться дополнительным функционалом, например, возможностью просмотра одновременно до 6 камер в период проведения трансляции.
Для реализации проекта «Ростелеком» задействует собственную сетевую инфраструктуру по всей стране, будет организована работа мобильных бригад.
«Запуск портала - традиционно финальный значимый этап подготовки системы видеонаблюдения к выборам. Сейчас оба портала - общий и служебный, протестированы и готовы к работе. 18 марта все желающие смогут увидеть, как идет голосование в любом из участков, оборудованных системой», — рассказал вице-президент ПАО «Ростелеком» Артемий Прокопенко.
ПАО «Ростелеком» было назначено правительством РФ единственным исполнителем по оказанию услуг по организации видеонаблюдения за ходом выборов президента РФ в марте 2018 года. В рамках проекта в 2018 году «Ростелеком» организовал видеонаблюдение на более чем 43 тысячах УИК (участковая избирательная комиссия) с периодом трансляции 51 час и на 2775 ТИК (территориальная избирательная комиссия) с максимальным периодом трансляции 72 часа.
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